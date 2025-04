A qué hora y cómo VER EN VIVO León vs Monterrey HOY 20 de abril

Se juega la última fecha de la Liga MX (clausura), y en ella se enfrentan Club León y Rayados de Monterrey, que se ven las caras en situaciones parecidas, aunque con ventaja para el cuadro de Guanajuato.

León aparece en la sexta posición del torneo con 30 puntos, pero aún no está asegurado en los playoffs de la Liga MX. Por su parte, Monterrey ya no tiene chances de clasificar directamente y disputará el play in.

Formato de la Liga MX

Cabe recordar que en la Liga MX, los seis primeros equipos al término de la fecha 17 avanzan a playoffs, mientras que el séptimo se medirá con el octavo y el noveno ante el décimo; el que gane en la primera serie avanza el que pierda juega contra el ganador de la segunda llave.