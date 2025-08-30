Actualizado:
Sáb, 30/08/2025 - 16:10
A qué hora y cómo VER EN VIVO León vs. Querétaro, Liga MX HOY sábado 30 de agosto
El equipo de James Rodríguez juega en condición de local.
Hora y canal de TV para ver EN VIVO: León vs. Querétaro
El partido de la fecha 7 en la presente edición de la Liga MX se llevará a cabo este sábado 30 de agosto a partir de las 6:00 p.m., duelo que se podrá ver en toda Colombia por la señal de Win Sports.
Lea también: [VIDEO] Luis Díaz no lo puede creer: increíble fallo sin portero da la vuelta al mundo
Para Ecuador y países de Centroamérica se podrá disfrutar del compromiso por Tubi, señal que, junto con Caliente TV, Amazon Prime Video y FOX también transmitirán el partido para México, mientras que en Estados Unidos se tendrá que sintonizar la señal en ‘streaming’ de ViX.
Más horarios para ver el partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 18:00
Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 19:00
Argentina, Uruguay y Brasil: 20:00
ET Estados Unidos: 19:00 horas
PT Estados Unidos: 16:00 horas.
Fuente
Antena 2