Ambriz explicó el por qué de la sustitución de James Rodriguez con León

El técnico de León justificó la sustitución del colombiano en la derrota 0-2 ante Atlas. James fue el mejor del equipo, pero solo jugó 60 minutos.

El panorama de León en la Liga MX es cada vez más complicado. Tras la derrota ante Atlas, el equipo quedó prácticamente sin opciones de clasificar a la siguiente fase del torneo, y una de las decisiones más comentadas del partido fue la salida de James Rodríguez, quien fue titular y disputó apenas una hora de juego.

El entrenador Ignacio Ambriz explicó que la sustitución fue una decisión táctica con la intención de darle al equipo mayor velocidad en el tramo final. “Queríamos tener un poquito más de verticalidad, de ese ritmo de ida y vuelta que Atlas te pone. Son movimientos tácticos que tienes que hacer y encontrar otra variante, pero no se nos dio desde el principio”, afirmó el técnico mexicano.