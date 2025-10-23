Actualizado:
Jue, 23/10/2025 - 18:15
Ambriz explicó el por qué de la sustitución de James Rodriguez con León
El jugador colombiano salió sustituido al 60 pese a ser uno de los mejores de su equipo.
El técnico de León justificó la sustitución del colombiano en la derrota 0-2 ante Atlas. James fue el mejor del equipo, pero solo jugó 60 minutos.
El panorama de León en la Liga MX es cada vez más complicado. Tras la derrota ante Atlas, el equipo quedó prácticamente sin opciones de clasificar a la siguiente fase del torneo, y una de las decisiones más comentadas del partido fue la salida de James Rodríguez, quien fue titular y disputó apenas una hora de juego.
El entrenador Ignacio Ambriz explicó que la sustitución fue una decisión táctica con la intención de darle al equipo mayor velocidad en el tramo final. “Queríamos tener un poquito más de verticalidad, de ese ritmo de ida y vuelta que Atlas te pone. Son movimientos tácticos que tienes que hacer y encontrar otra variante, pero no se nos dio desde el principio”, afirmó el técnico mexicano.
Ambriz: “Son decisiones tácticas, no por rendimiento”
James fue reemplazado al minuto 60 por Ismael Díaz, y pese a la derrota, el colombiano fue el jugador mejor calificado de León según Sofascore, con una puntuación de 7.1. Sin embargo, Ambriz insistió en que su salida no tuvo relación con el rendimiento del ex Real Madrid.
Son jugadores muy importantes, entiendo que pregunten por qué lo saqué, pero son cuestiones tácticas que uno intenta manejar con variantes diferentes. Hoy el equipo no estuvo bien
Ambriz también admitió que el equipo atraviesa un momento difícil en lo mental tras varios partidos sin ganar. “Son cinco partidos sin victoria y eso pesa. El equipo va perdiendo confianza, pero el trabajo será lo que nos saque adelante”, agregó.
León, al borde de la eliminación y con el futuro de James en duda
Con la derrota ante Atlas, León quedó a cuatro puntos del ‘play-in’ y depende de otros resultados para mantener viva la esperanza. El calendario tampoco ayuda: los tres rivales que restan son Pumas, América y Puebla, todos en zona de clasificación.
Hoy no dependemos de nosotros, dependemos de muchos resultados. Quedan tres partidos y necesitamos dar la cara
Por su parte, James Rodríguez atraviesa un momento de incertidumbre. Aunque ha mejorado sus números respecto al torneo anterior, su influencia en el juego ha disminuido y su contrato con León finaliza en diciembre de 2025. Hasta el momento no se ha hablado de renovación, y el jugador busca mantener continuidad para llegar en buena forma al Mundial 2026.
El próximo desafío de los ‘Esmeraldas’ será este sábado ante Pumas, un partido que podría definir el cierre del ciclo de James en México.
Fuente
Antena 2