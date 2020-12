América de México escucha ofertas por Roger Martínez y Andrés Ibargüen

Los directivos de América de México ya piensan en lo que será la plantilla que disputará la próxima Liga MX. Por tal razón, hay varios nombres en la lista que no tendrán en cuenta ya sea por su rendimiento dentro de la cancha o fuera de ella.



Y es que los nombres de los colombianos Andrés Ibargüen y Roger Martínez parecen estar en ese listado, ya que los directivos de las ‘Aguilas’ han tenido algunas diferencias sobre todo con Martínez, quien no ha tenido buenos comportamientos dentro del terreno de juego y además, no ‘colaboró’ en reducir su suelo en pro del tema económico del equipo mexicano.



Hay que recordar que Roger tuvo la oportunidad de cambiar de equipo a principios de 2020 cuando Inter de Miami realizó una oferta (15 millones de dólares) para hacer uso de sus servicios pero el colombiano decidió rechazarla para esperar la oportunidad de regresar a Europa. Por ende, esa decisión causó disgusto entre los directivos que esperaban recibir la ‘jugosa’ suma y cuadrar ‘caja’.



Por otra parte, el delantero tiene contrato con las ‘Aguilas’ hasta mediados de 2023 pero su presencia en el club ya no es bien vista por lo que se le buscará la salida ya sea por una transferencia que cumpla con las exigencias de los directivos o un préstamos que no sea contraproducente para las arcas del equipo mexicano.



El otro colombiano, Andrés Ibargüen también tendrías sus días contado en el club ‘azulcrema’, puesto que desde su llegada a las ‘Aguilas’ no ha podido despegar al cien por ciento y además, tampoco colaboró con la reducción de su sueldo. Cabe resaltar que Ibargüen finaliza contrato con el equipo mexicano en diciembre de 2021 y por ende, se busca lo más pronto posible la escuadra que quiera quedarse con el ‘cafetero’.



A pesar de que los colombianos tengan un pie afuera del equipo ‘manito’, el estratega Miguel ‘Piojo’ Herrera los inscribió en la lista preliminar de los 35 futbolistas que participarán en la recta final de a Concachampions.