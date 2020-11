América vs Chivas de Guadalajara: Cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

Después de jugarse el primer partido entre América y Chivas de Guadalajara, las Águilas buscan revertir el marcador (1-0) en contra con el único tanto del mexicano Cristián Calderón.

Por ende, América debe ganar por un gol para avanzar a la siguiente fase del torneo mexicano sin importar que el marcador global quede en empate, ya que los dirigidos por Miguel ‘Piojo’ Herrera quedaron mejor posicionados en la tabla de la fase regular.

AMÉRICA VS CHIVAS DE GUALAJARA; HORA, CANAL DE TV Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET



Para quienes están en México, el compromiso América vs Chivas se puede ver en TUDN En Vivo, TUDN, Las Estrellas, Afizzionados. En Estados Unidos transmite TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, TUDN USA y Univision.

México: 9:06 pm

Estados Unidos: 10:06 pm (este), 7:06 pm (pacífico)



Por otra parte, Chivas espera mantener la ventaja que llevan al nido de las ‘águilas’ para acceder a la semifinal de la liguilla mexicana; además Calderón espera volver a anotar, ya que será papá y por ende, querrá dedicarle el gol a su hijo.