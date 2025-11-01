América vs León EN VIVO HOY sábado 1 de noviembre - Liga MX

América de México recibirá este sábado 1 de noviembre al León en el Estadio Ciudad de los Deportes, en juego correspondiente a la fecha 16 de la Liga MX, penúltima de la fase regular.

El duelo enfrentará a dos equipos con realidades opuestas, pues mientras las Águilas buscan asegurar su lugar entre los cuatro primeros, la Fiera ya no tiene opciones de avanzar al ‘Play In’.

El conjunto dirigido por André Jardine llega al compromiso en la cuarta posición con 31 puntos, tras una campaña sólida que lo mantiene entre los favoritos al título. Con una victoria, América aseguraría su presencia directa en la liguilla.

Por su parte, León ocupa el decimoséptimo lugar con 13 unidades, lejos de los puestos de clasificación. El colombiano James Rodríguez será titular en el equipo Esmeralda, que intentará cerrar el torneo con dignidad y dar la sorpresa ante uno de los grandes del fútbol mexicano.