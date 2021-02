Andrés Ibargüen confesó por qué se fue del América y qué tuvieron que ver los hinchas

El colombiano Andrés Ibargüen cambió de equipo en la Liga MX. Pasó de jugar en el América para defender los colores del Santos Laguna, con el objetivo de tener más minutos dentro del terreno de juego, ya que se le había notificado que no sería tenido en cuenta.

Por tal razón, Ibargüen no lo pensó dos veces y decidió seguir su carrera futbolística en otro equipo, luego de sufrir amenazas: “Hubo una charla (con los directivos) en las cuales no se llegaba a ningún acuerdo. Existieron cosas como que me iba quedar sin jugar como ya había pasado con algunos compañeros. Les dije relativamente con respeto: 'ustedes pueden decidir, yo voy a prepararme siempre bien, si me ponen, voy a tener la tranquilidad”, relató el colombiano a Fox Sports.

Asimismo, Ibarguen siguió comentando lo que pasó, luego que el entrenador Miguel el ‘piojo’ Herrera saliera de las ‘águilas’ y llegara Santiago Solari: “Menos me tenían en cuenta, entonces ya eran cosas que de pronto si no era deportivo, era extradeportivo. Igual me seguí preparando, llegó el tiempo que me habían estipulado para prepararme cuando me di cuenta de que ni iba a estar más Miguel (Herrera). Dije 'bueno, viene un técnico nuevo, de pronto puede que trabajando pueda tener la oportunidad'. Estoy en el primer partido y después veo como que de la noche a la mañana desapareces".

Por otra parte, el colombiano dejó claro que “nunca preguntó si me ponen o no me ponen. Me seguí preparando, empezaron un poco a dejarme fuera de algunos trabajos. La verdad, la llegada a Santos, yo también opto por venir, tenía diferentes posibilidades pero el club quiere que yo vaya a donde ellos quieren y con lo que ellos quieren, si es así no tengo problema porque no puedo ir a donde ustedes digan con las cosas contractuales que ustedes quieren”.

Hay que recordar que Ibargüen se sigue preparando para estar a disposición del entrenador Guillermo Almada y seguir escalando en la tabla de posiciones con su nuevo club, puesto que se ubica en la quinta casilla del torneo mexicano.