Atención Nacional; Efraín Juárez está cerca de salir de Pumas y quedar libre
El entrenador campeón con Atlético Nacional es noticia en territorio mexicano.
En el marco de la fecha 11 en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, el equipo de los Pumas enfrentaba en condición de visitante al Club América en el clásico capitalino, donde el conjunto dirigido por el técnico Efraín Juárez sufrió una dolorosa derrota por 4-1.
El equipo felino, que había empezado ganando el compromiso, se vio altamente superado por el conjunto ‘azulcrema’ y terminó perdiendo por una gran diferencia en un partido donde Efraín Juárez se fue expulsado con tarjeta roja tras protagonizar una fuerte bronca con el juez central.
Efraín Juárez está en la cuerda floja y podría salir pronto de Pumas
El entrenador mexicano que supo ganar dos títulos en aproximadamente 4 meses dirigiendo a Atlético Nacional, llegó a Pumas a inicios de este 2025 generando una gran expectativa en la hinchada universitaria, sin embargo, los resultados no han venido acompañando al club y algunas actitudes del estratega ya han empezado a molestar en las directivas felinas.
Así lo confirmó el periodista Juan Carlos Zúñiga, mencionando que Raúl González (presidente del Club Universidad) analiza la continuidad del técnico mexicano y que incluso el director de Estrategia Deportiva de la institución, Eduardo Saracho, ya tiene dos posibles nombres en carpeta para reemplazar a Juárez.
El Doctor Raúl González analiza la continuidad de Efraín Juárez en Pumas.
Eduardo Saracho ya tiene 2 candidatos en carpeta.
Las actitudes de Efraín, ya molestaron a la cúpula mayor de Pumas. pic.twitter.com/KixYN1DGqW
Las críticas que ha levantado en los hinchas de Pumas
A la expulsión reciente en el duelo ante el Club América, que le podría acarrear una multa y algunas fechas de suspensión en otros partidos, se le suma la floja campaña que viene desempeñando en la actual Liga MX, pues luego de 11 partidos disputados se ubica en la décima casilla de la tabla con 13 puntos, ganando de momento el último cupo a los ‘playoffs’.
Por otro lado, algunos hinchas de Pumas no están contentos con algunas actitudes de Efraín Juárez, asegurando que le gusta vanagloriarse de manera excesiva, añadiendo que no sabe controlar su temperamento en el campo de juego, situaciones que al parecer tampoco tiene contento a las directivas del cuadro felino.
