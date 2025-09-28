Atención Nacional; Efraín Juárez está cerca de salir de Pumas y quedar libre

En el marco de la fecha 11 en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, el equipo de los Pumas enfrentaba en condición de visitante al Club América en el clásico capitalino, donde el conjunto dirigido por el técnico Efraín Juárez sufrió una dolorosa derrota por 4-1.

El equipo felino, que había empezado ganando el compromiso, se vio altamente superado por el conjunto ‘azulcrema’ y terminó perdiendo por una gran diferencia en un partido donde Efraín Juárez se fue expulsado con tarjeta roja tras protagonizar una fuerte bronca con el juez central.

