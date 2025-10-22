Cargando contenido

James en la derrota de León con Santos
Mié, 22/10/2025 - 20:40

Atlas Vs León EN VIVO hoy 22 de octubre; hora y cómo ver a James

León y James se juegan sus últimas opciones de clasificar a la siguiente ronda en la Liga Mx.

El Club León, con el colombiano James David Rodríguez, se juega este miércoles 22 de octubre una de sus últimas opciones para meterse, por lo menos, al play in del torneo Apertura de la Liga Mx visitando en el estadio Jalisco a Atlas de Guadalajara.

Los esmeraldas llegan al compromiso en mala racha, ya que registran seis fechas sin victoria en el certamen.

En la fecha anterior, León cayó 0-2 en su visita a Santos Laguna.

Por otro lado, Atlas, que es 14 con 13 puntos, quiere superar a Pumas, que con 14 unidades se estaría quedando con el último lugar al playin.

Atlas Vs León EN VIVO: hora y cómo VER la Liga Mx

El partido entre Atlas y León por la fecha 14 del torneo Apertura en la Liga Mx se juega este miércoles 22 de octubre a partir de las 10:00 de la noche, horario colombiano.

El compromiso NO tendrá transmisión EN VIVO para Colombia.

