Atlas Vs León EN VIVO hoy 22 de octubre; hora y cómo ver a James

El Club León, con el colombiano James David Rodríguez, se juega este miércoles 22 de octubre una de sus últimas opciones para meterse, por lo menos, al play in del torneo Apertura de la Liga Mx visitando en el estadio Jalisco a Atlas de Guadalajara.

Los esmeraldas llegan al compromiso en mala racha, ya que registran seis fechas sin victoria en el certamen.

En la fecha anterior, León cayó 0-2 en su visita a Santos Laguna.

Por otro lado, Atlas, que es 14 con 13 puntos, quiere superar a Pumas, que con 14 unidades se estaría quedando con el último lugar al playin.