Berizzo depende de James Rodríguez: el ultimátum que le pusieron

La Liga MX Apertura 2025 sigue dando de qué hablar con la intención del León de meterse en zona de Liguilla. Sin embargo, Eduardo Berizzo y sus dirigidos han quedado en evidencia por tres partidos consecutivos sin ganar, además de una derrota holgada en contra frente a Xolos de Tijuana de 5-0.

En ese partido en la frontera, James Rodríguez no hizo parte del viaje y empezaron a salir varios rumores, especialmente por una presunta negativa del colombiano de viajar con el equipo por la grama sintética del Estadio Caliente de Tijuana. Eduardo Berizzo afirmó que era por lesión.

James regresó en condición de local reportándose con un gol y una asistencia y cuando parecía que podía caerse de la convocatoria ante Juárez, nuevamente en la frontera, el colombiano sí hará parte de la lista de viajeros para enfrentar al cuadro juarense este viernes 26 de septiembre.

Sin embargo, lo que está en juego es la continuidad de Eduardo Berizzo, y en México sentencian que este podría ser el último partido del entrenador argentino que podría dejar su cargo si no consiguen la victoria que los acerque a la zona de la Liguilla.

EL ULTIMÁTUM QUE RECIBIÓ EDUARDO BERIZZO: SE ENCOMIENDA A JAMES RODRÍGUEZ

Con dos incidencias de gol (un tanto convertido y una asistencia), James Rodríguez firmó uno de sus mejores partidos con el León y ahora tendrá que ser vital para mantener a Eduardo Berizzo dentro de la institución. Una caída o un empate podría ser determinante para el entrenador argentino.

En la rueda de prensa contra Mazatlán por la última fecha de la Liga MX, Eduardo Berizzo fue el blanco de críticas por no poder mantener la victoria en condición de local. La diferencia de dos goles no fue determinante y la visita logró emparejar la situación justo cuando retumbaban los gritos de los aficionados, “¡fuera Berizzo, fuera Berizzo!”.

Además de esos pedidos, el exseleccionador de Chile afirmó que, “la gente siempre manifiesta su descontento y el entrenador es el blanco ideal. Siempre soy optimista, aún en los malos momentos encuentro cosas para destacar, recuperarte y resurgir. Es fútbol, no es un drama".

No obstante, la realidad es que, de no ganar y cortar esa mala racha de tres partidos sin sumar de a tres, Eduardo Berizzo podría dejar el cargo de director técnico del León. Si gana de visita, podría empezar a reconstruir la confianza entre la afición y los directivos. Además, la victoria les permitirá afianzarse en zona de Play-In.

LA SORPRESA CON JAMES RODRÍGUEZ

En las últimas horas, el nombre de James Rodríguez estuvo bajo expectativa por una nueva salida de Guanajuato y un viaje que recordaba a su ausencia contra Xolos de Tijuana en el que su equipo recibió una goleada. Ahora en Juárez, la cosa fue diferente.

El medio partidario Soy Fiera escribió en redes sociales, “de las caras más llamativas en aparecer fue sin duda el caso de James Rodríguez quien luego de no hacer el viaje a Tijuana reapareció a mitad de semana pare medirse a Mazatlán y entonces (ahora sí) formar parte de la convocatoria para volar a Chihuahua”.

Bajo ese panorama, todo parece indicar que ya se recuperó completamente de su lesión que lo mermó en aquel encuentro frente a Tijuana. Fue determinante contra Mazatlán y espera ser el salvavidas de Eduardo Berizzo que se está jugando todo en un definitivo partido contra Juárez.