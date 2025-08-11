Berizzo le mete presión a James: León encontró su posible reemplazo

Nuevamente, los rumores han estado siguiendo los pasos de James Rodríguez que, antes del segundo semestre de la Liga MX, se especulaba con su salida al Real Oviedo de España, club recientemente ascendido con la necesidad de mantenerse en la primera división española.

Sin embargo, como había dejado claro Eduardo Berizzo a final del Clausura 2025, James Rodríguez se quedaría y su salida solo se confirmaría si llegaba una oferta exorbitante económicamente. Inició el segundo semestre de mala forma para el León con dos derrotas y una victoria, además de la Leagues Cup donde no le fue bien al cuadro mexicano.

Aunque los rumores de su salida han bajado, la última decisión de Eduardo Berizzo le mete presión al colombiano en medio de un partido crucial contra Rayados de Monterrey en Guanajuato. Pues, el entrenador argentino decidió poner a James Rodríguez suplente y darle la confianza a la flamante contratación que fue anunciado horas antes del compromiso en las redes sociales oficiales del León.

JORDI CORTIZO, EL POSIBLE REEMPLAZO DE JAMES RODRÍGUEZ EN EL LEÓN

Los hinchas les exigieron a los directivos fichajes. En ese sentido, el club cumplió con la oficialización de Jordi Cortizo, volante o extremo por la derecha que puede llegar a competir con el mediocampista ex Real Madrid por la posición. Resulta curioso que James sea suplente y por encima esté Cortizo que acaba de ser presentado horas previas del compromiso.

Cuando León más necesita al colombiano y capitán de la institución, se decantan por dejarlo de suplente esperando su lugar en el segundo tiempo. Jordi Cortizo será su reemplazo como inicialista.

Por ahora, James tiene contrato con la institución y la idea es poder cumplir con el vínculo que firmó. Sin embargo, la llegada de Jordi Cortizo le pondría más presión y más competencia al colombiano.

JORDI CORTIZO: UN SOCIO MÁS PARA JAMES RODRÍGUEZ O COMPETENCIA PARA EL COLOMBIANO

Eduardo Berizzo podría utilizar a su nueva contratación ya sea en el mediocampo o por el costado derecho. Es un extremo que vistió los colores del Rayados de Monterrey y que ya ha dado de qué hablar en la selección mexicana. Pero, más allá de una competencia para James Rodríguez, puede ser un socio ideal despejando las dudas de una posible salida del mediocampista cucuteño.

Con la llegada de Jordi Cortizo, seguramente, el que tiene la presión es la nueva contratación, pero, James Rodríguez no debe descuidarse, pues, el mexicano podría adueñarse de la creación de la ‘Fiera’ y desbancar al cafetero. De hecho, en su primer partido con la camiseta del León ya anotó un ‘golazo’ al ganarle el puesto al capitán de la Selección Colombia.

Un socio en el mediocampo para poder nutrir a Rogelio Funes Mori, goleador argentino mexicano en el que depositan toda la confianza como artillero tras la salida de Jhonder Cádiz. James Rodríguez, que también puede jugar por la banda derecha deberá ganarle la pelea en la posición a Jordi Cortizo, que, lo más lógico era que el mexicano esperara su lugar, dado que acabó de llegar. No obstante, fue lo contrario.