Berizzo rompió el silencio sobre las ausencias de James: “No podemos arriesgar”

León consiguió su segunda victoria en cinco fechas disputadas en este arranque de la Liga MX Apertura 2025. Superó a Chivas de Guadalajara y el viernes 15 de agosto dio el golpe en condición de visitante enfrentando a Necaxa con un solitario tanto de Ismael Díaz en un partido en el que no estuvo James Rodríguez. De hecho, el colombiano tampoco pudo estar en la derrota ante Rayados de Monterrey.

Sin duda alguna, las ausencias de James Rodríguez han generado todo tipo de discusiones sobre su futuro y sobre lo que puede pasar una vez acabe su contrato cuando pasen los cuatro meses que quedan del vínculo del colombiano con la institución mexicana.

No obstante, afortunadamente para el alivio de la afición, Eduardo Berizzo afirmó después de la derrota contra Rayados que todo pasaba por una dolencia muscular que lo dejó afuera ante los regiomontanos, pero esperaba volver a tenerlo para el duelo en Aguascalientes.

Tras la Leagues Cup, torneo en el que no le fue bien a León, James Rodríguez regresó a México con un tema muscular que prendía las alarmas. Se esperaba que solo fuera por un partido, pero tampoco estuvo ante Necaxa. Eduardo Berizzo volvió a detallar lo que está pasando con el colombiano.

“NO PODÍAMOS ARRIESGARLO”; EDUARDO BERIZZO SOBRE LA AUSENCIA DE JAMES

La victoria ante Necaxa fue vital para poder salir de las posiciones de abajo y meterse a la novena casilla que, por ahora, lo dejaría en zona de Play-In para intentar sellar la clasificación para la Liguilla. León ha sentido la ausencia del capitán y ‘10’ pese a haber sumado nuevamente de a tres.

Ya parece curioso que se haya perdido dos partidos. El entrenador argentino reveló que los tiempos no daban para su vuelta, “James está lastimado, tenía dolores y no podíamos arriesgarlo”. El colombiano no viajó a tierras hidrocálidas y se quedó en León para acelerar su recuperación.

Además de lo que le brinda el volante cucuteño ex Real Madrid, Eduardo Berizzo destacó a todos sus jugadores resaltando la importancia que cada uno aporta en cada partido y fecha tras fecha, “mi equipo es un equipo con vida propia, llevamos un año juntos, la vida interna del equipo es muy buena, James la alimentó con su llegada, pero también se apoya en gente como Barreiro, Beltrán, Echeverría, Fonseca; la vida interna del equipo es muy buena, debo felicitar a los jugadores porque han mostrado un deseo de ganar muy alto”.

¿CUÁNDO REGRESARÍA JAMES RODRÍGUEZ A UNA CONVOCATORIA CON LEÓN?

Mientras se define el futuro de James Rodríguez con la posibilidad de renovar su contrato por un año más con el León, todo parece indicar que el colombiano podría regresar a la nómina titular del equipo de Guanajuato en la próxima fecha contra el Pachuca el sábado 23 de agosto.

La idea es que se pueda recuperar al 100% para poder estar en óptimas condiciones de cara a la sexta fecha de la Liga MX. James debe superar las dolencias, por lo menos, para volver a ser convocado. Sin embargo, no hay seguridad que en su vuelta sea titular o no, dado que, como dijo Eduardo Berizzo, no pretenden correr riesgos con una posible reincidencia en una lesión.