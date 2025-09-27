Berizzo tomó decisión tras la dura derrota con el León: ¿Se va?

León no logra reaccionar en la Liga MX ni con James Rodríguez ni con Eduardo Berizzo en el banquillo como el director técnico. El equipo ‘Esmeralda’ no ha estado a la altura en los partidos más recientes y eso quedó en evidencia después de un empate ante Mazatlán que tenían en sus manos, y, posteriormente, con la dura derrota ante Juárez en la frontera.

Las dudas aparecieron desde hace cuatro partidos, pues, León no ha vuelto a sumar de a tres desde que superó a Querétaro el 30 de agosto. Ya va casi un mes desde que la institución de Guanajuato no ha podido ganar un partido y, además, en su visita a Xolos de Tijuana, partido en el que James Rodríguez no viajó, todo se vino abajo con un 0-5.

Sin duda alguna, todo esto del mal momento del León tiene la responsabilidad de Eduardo Berizzo. El entrenador argentino no vive su mejor momento y está en riesgo de perder su cargo después del mal bache que tiene el León. Justamente, este encuentro ante Juárez era clave en ese sentido, y la ‘Fiera’ se despidió de la frontera con una dura derrota.

EL FUTURO DE EDUARDO BERIZZO: ¿SE IRÁ DEL LEÓN?

Como era de esperarse, la rueda de prensa posterior a la derrota ante Juárez iba a poner sus ojos en la posible respuesta de Eduardo Berizzo sobre una renuncia o la confirmación del entrenador argentino de su salida de la institución. La mala racha ya parece incontrolable y esta caída podía ser determinante.

Los hinchas piden la salida de Eduardo, pero el entrenador dejó en claro que quisiera continuar para poder recomponer esta situación. En la conferencia jugó con su futuro y dejó abierta la posibilidad de salir del banquillo. En su llegada a León, seguramente lo esperarán hinchas que pedirán su salida después de la derrota en Juárez.

Una corta conferencia que apenas duró tres minutos encontró las dudas del ‘Toto’ que sentenció, “después de un partido donde uno tiene que analizar las cosas, no es bueno explayarse en ese sentido ni tomar decisiones en caliente y tan cerca del partido. Pensaremos y que sea lo mejor para León, seguramente... mi idea siempre ha sido lo mejor para León y lo mantengo, pero la decisión tiene que ver con pensar bien y reflexionar en estos momentos, así que no voy a hablar de una decisión tan importante”.

LA ENTREGA DE SUS JUGADORES EN EL MOMENTO DIFÍCIL

Durante la corta rueda de prensa en la que Eduardo Berizzo no se atrevió a decir nada sobre su salida, el estratega argentino también se refirió a la entrega y actitud de su equipo que ha sido puesta en duda durante estos cuatro partidos sin ganar en la Liga MX.

El ex seleccionador de Chile afirmó que, “siempre han tenido una actitud, una entrega, un compromiso conmigo, con el cuerpo técnico, con el club, fuera de toda duda, podemos jugar mal, pero en cuanto a la actitud, mi agradecimiento para los jugadores porque siempre han dado la cara por su entrenador y su camiseta".

Con Eduardo Berizzo o sin el actual entrenador, León deberá regresar a las victorias, cortar la mala racha en la liga MX en la siguiente fecha cuando reciban la visita de Toluca el sábado 4 de octubre.