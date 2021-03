Brayan Angulo dio claves de su gran momento en México con guiño a Selección Colombia

El colombiano Brayan Angulo, defensa del Tijuana, aseguró este miércoles que si es un jugador todoterreno es gracias a su experiencia en las ligas de España y Bulgaria, en las que jugó entre 2009 y 2014.



“En el América de Cali era defensivo, lo mismo que en Portugal, pero al pasar al Deportivo La Coruña, luego al Granada y después en Ludogorets en Bulgaria, aprendí a atacar porque las necesidades eran otras, hoy parezco un extremo, voy de punta a punta en la cancha”, dijo a Efe.

Angulo es un fijo en la alineación del argentino Pablo Guede, entrenador del Tijuana, que lo ha mantenido como titular en los 10 encuentros que van del torneo Clausura, en los que, además de ser un férreo defensor, contribuye en el ataque.



“A los 31 años voy y vengo como cuando debuté a los 16 de edad”, señaló el zaguero, integrante de la selección de su país en los tiempos del entrenador José Pekerman.



El colombiano es un ejemplo de superación. A los 20 años sufrió una grave lesión de rodilla, lo cual complicó su permanencia en el Deportivo de La Coruña del entrenador español Miguel Ángel Lotina.



“Me ayudó estar con jugadores como Filipe Luís, Juan Carlos Valerón y Andrés Guardado. El técnico Lotina hablaba conmigo de que llegaría mi momento, fueron seis meses en los que crecí tácticamente, aunque estuve en rehabilitación. Tras eso llegué el Granada, pensé que tampoco iba a jugar ahí y sin embargo completé 50 partidos”, recordó.

En el año 2014 Angulo obtuvo la naturalización española y al mismo tiempo se le presentó el reto de jugar en el Ludogorets, uno de los equipos más fuertes de Bulgaria.



“Decía Bulgaria y me sonaba lejano; jugué Champions League y con ello tuve un sitio en la selección Colombia. Con el Ludogorets ganamos la liga dos años consecutivos, era una obligación ser campeón, no especulábamos, había que atacar todo el tiempo y ahí aprendí detalles de cómo defender y ofender al mismo tiempo”, reveló.



Desencuentros con la dirección técnica le relegaron a la segunda división de Bulgaria con la franquicia del Ludogorets y cuando llegó la oferta de Jaguares de Chiapas en 2016 no lo dudó a pesar de que marcaba su regreso a América.



“Jugando desde el 2007 en Europa, México me sonaba igual de lejano que Bulgaria en su momento, pero al final fue una decisión acertada. Con Jaguares sufrimos el descenso, lo peor de mi carrera", dijo.