Camilo Vargas confesó en cuál equipo quiere jugar en 2026

El portero colombiano Camilo Vargas volvió a referirse a su futuro futbolístico y dejó claro que su deseo es seguir en Atlas de México, club en el que ha sido figura desde su llegada en 2019.

A sus 36 años, el guardameta espera mantenerse en competencia de alto nivel con la mira puesta en el Mundial 2026, donde aspira a ser el titular de la Selección Colombia, pues se desempeñó como el inicialista habitual en las Eliminatorias.

Camilo Vargas pretende continuar en Atlas

“Mi deseo es continuar; en todos estos años he tenido una relación abierta con la directiva”, declaró Vargas en conferencia de prensa. El arquero también aseguró que su prioridad actual es cerrar el torneo Apertura con una clasificación a la liguilla, pese a la irregularidad del equipo en las últimas jornadas.

Vargas, bicampeón con Atlas (2021 y 2022), reconoció que los resultados no han sido los mejores, pero destacó la capacidad del grupo para adaptarse a los cambios de entrenador y a una nueva idea de juego. “Somos responsables porque somos quienes tomamos las decisiones dentro del campo”, afirmó.