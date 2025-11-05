Actualizado:
Camilo Vargas confesó en cuál equipo quiere jugar en 2026
El portero bogotano espera mantenerse con ritmo de competencia al menos mientras llega la Copa del Mundo 2026.
El portero colombiano Camilo Vargas volvió a referirse a su futuro futbolístico y dejó claro que su deseo es seguir en Atlas de México, club en el que ha sido figura desde su llegada en 2019.
A sus 36 años, el guardameta espera mantenerse en competencia de alto nivel con la mira puesta en el Mundial 2026, donde aspira a ser el titular de la Selección Colombia, pues se desempeñó como el inicialista habitual en las Eliminatorias.
Camilo Vargas pretende continuar en Atlas
“Mi deseo es continuar; en todos estos años he tenido una relación abierta con la directiva”, declaró Vargas en conferencia de prensa. El arquero también aseguró que su prioridad actual es cerrar el torneo Apertura con una clasificación a la liguilla, pese a la irregularidad del equipo en las últimas jornadas.
Vargas, bicampeón con Atlas (2021 y 2022), reconoció que los resultados no han sido los mejores, pero destacó la capacidad del grupo para adaptarse a los cambios de entrenador y a una nueva idea de juego. “Somos responsables porque somos quienes tomamos las decisiones dentro del campo”, afirmó.
A lo largo de su trayectoria, Camilo Vargas ha construido una sólida carrera en México, donde es considerado uno de los porteros más confiables del campeonato. Sin embargo, en Colombia su nombre sigue siendo tema de conversación cada vez que surge la posibilidad de un regreso.
Los equipos colombianos que se interesarían en Camilo Vargas
Camilo Vargas ha sido vinculado con Independiente Santa Fe -club donde debutó profesionalmente y en el que permaneció ocho años-, y con Deportivo Cali -equipo que le permitió relanzar su carrera tras pasos irregulares por Atlético Nacional y Argentinos Juniors-.
Aun así, no se ha hablado de ofertas formales por parte de estos equipos y el golero tampoco se ha ofrecido para llegar a alguno de estos, por lo que solamente son supuestos.
De momento, el arquero prefiere pensar en el ahora y centrarse en el cierre del torneo con Atlas. “Lo más importante será el partido del viernes, y más adelante veremos qué tiene la institución para mí”, concluyó.
