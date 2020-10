Camilo Vargas: qué dijo el presidente del Atlas sobre la opción del Inter de Milán

El futuro del portero de la Selección Colombia, Camilo Vargas, aún es incierto teniendo en cuenta que el bogotano ha tenido buenas actuaciones con su actual equipo Atlas de México. Sin embargo, el presidente del club mexicano ha negado que haya ofertas provenientes del Inter de Milán.

Según Pedro Portillas, presidente de los 'Zorros', “por Camilo no hemos recibido ningún comunicado de interés, ni directamente de algún club italiano ni a través de un intermediario". No obstante, resaltó que debido a la crisis financiera que atraviesa Atalas por la pandemia del Covid-19, no se harán contrataciones de ‘grandes’ refuerzos. “La idea es encontrar como lo hemos hecho en algunos casos, gente que venga a construir una historia ganadora.”.



Las buenas actuaciones que dejó el guardameta colombiano en la pasada fecha de las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, hicieron que su nombre tomara fuerza, por lo que es una motivación para él seguir destacándose fecha tras fecha en la Liga MX.

Cabe resaltar que a pesar de su edad (31), Camilo Vargas ha sido el titular inamovible de los técnicos anteriores del Atlas (Leandro Cufré y Rafael Puente) y ahora está ganándose la confianza de un viejo conocido en Colombia como lo es Diego Cocca, quien asumió su rol desde agosto pasado.



Por otra parte, el presidente de los ‘zorros’, Pedro Portillas, manifestó que le ha brindado toda su confianza al estratega argentino para que el proyecto que tiene en mente tenga buenos resultados y por ende, espera que el colombiano Vargas les brinde ‘una mano’ en la liga mexicana. No obstante, no le cierra las puertas a ofertas que puedan llegar por el portero.