Canal que transmite Cruz Azul vs Querétaro ONLINE EN VIVO; Liga MX

Luego de haber sufrido las dos primeras derrotas de la Liga MX, Cruz Azul consiguió su primer triunfo en la pasada fecha ante Pachuca, por lo cual esperan que el conjunto de Querétaro sea su siguiente víctima.

CRUZ AZUL VS QUERÉTARO; HORA, CANAL DE TV Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en México, el compromiso Cruz Azul vs Querétaro se puede ver en TUDN En Vivo, TUDN y Canal 5 Televisa; en Estados Unidos transmite ESPN Deportes+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ESPN Deportes, TUDN USA y Univision.

México: 9:00 pm

Estados Unidos: 10:00 pm (este), 7:00 pm (pacífico)

Por ende, el estratega Juan Reynoso sabe que no puede tener en cuenta a los jugadores Guillermo Fernández y Walter Montoya, quienes aún no tienen autorizadas las visas de trabajo, ya que migración no se encuentra laborando, por lo que el entrenador le toca buscar en las fuerzas básicas para armar la nómina.

"Un triunfo en Cruz Azul, debemos tomarlo de manera natural. Tenemos que recuperar esa cultura. Ganar siempre va a ser bueno, pero ganar aquí es una cuestión natural eso hay que retomarlo", dijo.

Por otra parte, los ‘Gallos Blancos’ llegan a este encuentro con dos compromisos ganados, por lo que su entrenador Héctor ‘Pity’ Altamirano espera que sus dirigidos no bajen la guardia para ubicarse en los primeros puestos del rentado local.

Asimismo, ‘Pity’ resaltó el nivel que le ha visto al ecuatoriano Antonio Valencia: "Estoy sorprendido por la manera como trabaja. Es muy serio en lo que hace, te das cuenta por qué fue exitoso en su carrera”.