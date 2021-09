Canal que transmite Juárez vs Cruz Azul ONLINE EN VIVO; Liga MX

El peruano Juan Reynoso, entrenador del Cruz Azul del fútbol mexicano, reconoció este jueves que su equipo no está en su mejor nivel, pero aún así luchará por mantenerse en la parte alta de la tabla del Apertura 2021 del fútbol mexicano.

JUÁREZ VS CRUZ AZUL: HORA, CANAL DE TV Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en México, el compromiso Juárez vs Cruz Azul se puede ver por Azteca 7, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, Blim TV. En Estados Unidos lo puede apreciar por TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, TUDNxtra.

México: 9:00 pm

Estados Unidos: 10:00 pm (este), 7:00 pm (pacífico)



"No estamos en e nivel que quisiéramos. Dentro de ese presente, el partido con San Luis lo debimos haber perdido y el de Santos y Monterrey lo teníamos en la bolsa; se habla de supuestos pero el equipo está en los puestos de liguilla", dijo Reynoso en una rueda de prensa.



Con dos victorias, cuatro empates, una derrota y 10 puntos, Cruz Azul, campeón de liga, aparece en el séptimo lugar de la clasificación del Apertura, a cuatro unidades del segundo escaño. De acuerdo con Reynoso la idea es que el grupo llegue en su mejor momento a la fase decisiva del campeonato.



"El domingo estaremos todos juntos reencontrándonos nuevamente. Cada dos meses nos reencontramos, parecemos una promoción de escuela, pero es un club grande y hay que convivir con esa dinámica que no teníamos el año pasado", señaló, en referencia a los constantes llamados de sus jugadores a selecciones nacionales.



En las primeras siete fecha del Apertura los Azules de Reynoso han tenido numerosas ausencias porque varios de sus titulares fueron convocados a la Copa Oro, la Copa América, los Juegos Olímpicos de Tokio y las eliminatorias del Mundial de Catar, lo cual le ha impedido al entrenador trabajar con todas sus figuras.



"Nuestra idea es llegar a la liguilla entre los cuatro. Vamos a tener a todos disponibles en las fecha importantes, en la liguilla. No es fácil, pero debemos adaptarnos y reinventarnos", aseveró.



El técnico explicó que fue una prioridad darle descanso a los jugadores que estuvieron en sus selecciones, una inversión que costó, pero permitió que los futbolistas regresarán con otra energía.



"La parte humana y cómo se siente el jugador nos interesa mucho Después recuperaremos los puntos, iremos remando contra corriente; lo importante es lo que viene después de noviembre", indicó.



Cruz Azul visita este viernes al Juárez FC del entrenador brasileño Ricardo Ferretti, último de la tabla de posiciones con dos empates y cinco derrotas, en un duelo que, según Reynoso, será complicado.



"Va a ser una prueba dura. No han ganado y esa presión se convierte en energía positiva, en rebeldía y va a ser un lindo partido. Vamos con precauciones ante un equipo que va a querer ganar", concluyó.