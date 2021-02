Canal que transmite León vs Cruz Azul ONLINE EN VIVO; Liga MX

El líder Cruz Azul visita en la octava fecha al actual campeón de la Liga MX, Leones, equipo que no la pasa nada bien en la tabla de posiciones.

LEONES VS CRUZ AZUL: HORA, CANAL DE TV Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en México, el compromiso Leones vs Cruz Azul se puede ver en Fox Sports 2 Cono Norte, Fox Sports App, Claro Sports y Marca Claro; en Estados Unidos transmite ESPN Deportes, TUDN.com, TUDN USA, Univision, TUDN App, Univision NOW e ESPN Deportes+.

México: 9:00 pm

Estados Unidos: 10:00 pm (este), 7:00 pm (pacífico)

Con cinco victorias de forma consecutiva, Cruz Azul espera seguir de largo y obtener los tres puntos que le permitan sacar cierta ventaja en lo corrido de campeonato. Por tal razón, la idea del entrenador Juan Reynoso es que el equipo siga cosechando las victorias para ir asegurando la presencia a la siguiente fase de la liga mexicana.

“Lo que menos podemos hacer es quitar los pies del piso. Es momento de poner pies de plomo. Vemos que los detalles se van corrigiendo, otros se van mejorando y hay que ir apuntalando. Ahorita solo nos quita el sueño el León", recordó el estratega de los ‘celestes’.

Asimismo, no dio por vencido a los campeones que no la pasan bien en lo que va del campeonato: “Es un rival que ya despertó en cuento resultados, pero que ya venía a la alza desde el juego ante Tijuana. No hay que pensar en cosas más adelante, el equipo está para pensar en el corto plazo".

Hay que recordar que León se encuentra en la casilla 14 con siete unidades, por lo que el cuerpo técnico, sus hinchas y el plantel confían que este sea el nuevo renacer del equipo en la presente temporada.