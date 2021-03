Canal que transmite Monterrey vs León ONLINE EN VIVO; Liga MX

En el compromiso aplazado por la tercera fecha de la Liga MX, se ven las caras Monterrey y León que llegan con presentes distintos. El cuadro local dirigido por Javier Aguirre espera conseguir la victoria que lo deje más cerca del liderato que hasta el momento tiene Cruz Azul.

MONTERREY VS LEÓN: HORA, CANAL DE TV Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en México, el compromiso Monterrey vs León se puede ver en Fox Sports App y Fox Sports 2 Cono Norte; en Estados Unidos transmite Fox Soccer Plus, Fox Sports 2, Foxsports.com y FOX Deportes.

México: 9:00 pm

Estados Unidos: 10:00 pm (este), 7:00 pm (pacífico

Por tal razón, Aguirre espera que sus dirigidos consigan su sexta victoria en lo corrido del campeonato local que los dejaría con 21 unidades, por lo que confían en el delantero argentino Rogelio Funes Mori, quien ocupa el segundo lugar en la lista de goleadores de la liga.

Hay que recordar que en la décima fecha, ‘Rayados’ venció a Querétaro, por lo que Aguirre resaltó que “queríamos ligar dos partidos ganando y para que no se nos escape la gente de arriba. Parecía que se ponía cómodo pronto el partido al minuto 20, pero no hay victoria fácil, cometemos un error y nos complica el resto, sufrimos mucho en la segunda parte, meten gente de ataque y nos complicaron. Al final me quedo con el resultado".

Por los lados de los actuales campeones, el equipo de Ignacio Ambriz busca su tercera victoria para salir de la crisis en la que se encuentran, ya que solamente han ganado dos compromisos, empatado uno y perdido seis. Por tal razón, una victoria los dejaría en la casilla 14.