Canal que transmite Monterrey vs Mazatlán ONLINE EN VIVO; Liga MX

Monterrey recibe en la última fecha de la Liga MX a Mazatlán por lo que ambas escuadras luchan por quedarse con los tres puntos. Los ‘Rayados’ quieren la victoria para terminar en los cuatro primeros lugares, mientras que los ‘Cañoneros’ luchan por entrar a la ronda eliminatoria.

MONTERREY VS MAZATLÁN: HORA, CANAL DE TV Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en México, el compromiso Monterrey vs Mazatlán se puede ver en Fox Sports App, Fox Sports 2 Cono Norte; en Estados Unidos transmite Foxsports.com, Fox Sports 1, FOX Deportes. A nivel internacional lo puede seguir por Bet365.

México: 9:06 pm

Estados Unidos: 10:06 pm (este), 7:06 pm (pacífico)

El cuadro de Javier Aguirre perdió en la fecha anterior ante los Tigres, por lo que buscan recomponerse de esa dolorosa derrota, por lo que el estratega resaltó que no están en bajo rendimiento: “Futbolísticamente tenemos que seguir trabajando, hace tiempo que no dejamos la portería en cero, estamos recibiendo goles en errores individuales, en toma de decisiones, el máximo responsable soy yo, no estoy señalando a nadie, pero son toma de decisiones en segundos que no estamos con el pie derecho, derecho en ese sentido".

Mientras tanto, Mazatlán que se ubica en la casilla 13 con 21 puntos, sabe que depende de diferentes resultados, pero tendrán que quedarse con la victoria para aspirar a la siguiente ronda del campeonato.