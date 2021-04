Canal que transmite Monterrey vs San Luis ONLINE EN VIVO; Liga MX

En la jornada 13 de la Liga MX, Monterrey recibe a Atlético San Luis con la idea de poder acercarse a los primeros lugares de la tabla de posiciones.

MONTERREY VS ATLÉTICO SAN LUIS: HORA, CANAL DE TV Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en México, el compromiso Monterrey vs San Luis se puede ver en Fox Sports App, Fox Sports 2 Cono Norte; en Estados Unidos transmite Foxsports.com, Fox Sports 1, FOX Deportes.

México: 9:06 pm

Estados Unidos: 11:06 pm (este), 9:06 pm (pacífico)

Y es que los dirigidos por el mexicano Javier Aguirre necesitan los tres puntos –obligatoriamente– para no perder de vista al líder Cruz Azul que tiene 31 puntos, mientras que el cuadro de Monterrey llega a este encuentro con 19 unidades.

Por otra parte, Celso Ortiz estaría cerca de renovar su vínculo con los ‘Rayados’, a pesar que Aguirre no lo tiene en cuenta en la presente temporada. No obstante, el mismo jugador aseguró en Posta Deportes que su renovación está en proceso: “La gente sabe que me quiero quedar, pero vamos tranquilo, todo bien”.

Mientras tanto, San Luis llega en el puesto 13 con 12 puntos producto de tres victorias, tres empates y seis derrotas, por lo que los tres puntos son vitales para no perder de vista los puestos para clasificar a la siguiente ronda.