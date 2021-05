Canal que transmite Monterrey vs Santos ONLINE EN VIVO; Liga MX

El jueves en el estadio Corona, los ‘Guerreros’ del Santos vinieron de atrás para sacar ventaja como locales por 2-1 sobre los 'Rayados' del Monterrey.

MONTERREY VS SANTOS LAGUNA: HORA, CANAL DE TV Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en México, el compromiso Monterrey vs Santos Laguna se puede ver en Fanatiz Mexico, Fox Sports App, Fox Sports 2 Cono Norte; en Estados Unidos transmite Fox Sports 2, Foxsports.com, FOX Deportes. A nivel internacional lo puede seguir por Bet365.

México: 7:00 pm

Estados Unidos: 8:00 pm (este), 5:00 pm (pacífico)

A los 'Guerreros' les bastaría el empate en el estadio BBVA para pasar a semifinales, pero si anotan dos o más goles obligarían a los 'Rayados' a ganar el juego de vuelta con diferencia de dos goles.

"La ventaja habría sido más amplia si hubiéramos sido más contundentes", lamentó el uruguayo Guillermo Almada, entrenador del Santos, y advirtió que en la vuelta "vamos a ir a buscar el partido, no es nuestro estilo tirarnos atrás, nos gusta jugar dar la cara".

Mientras tanto, el estratega de los 'Rayados', Javier Aguirre recordó que "esto es de goles, no pudimos, no hubo posibilidad de sacar empate, las derrotas son justas, algo hicimos mal esperemos allá hacer el gol que necesitamos"



Asimismo, recordó que el rival cuenta y demuestra "que tuvo la pelota, enfrío el partido fue, se tiraban a una lesión cualquier cosa para parar ritmo esta bien es parte no hay queja un balón desapareció es futbol todos competir”.