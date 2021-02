Canal que transmite Necaxa vs Monterrey ONLINE EN VIVO; Liga MX

En el compromiso de la jornada siete de la Liga MX, Necaxa recibe a Monterrey con la ilusión de conseguir su segunda victoria en lo corrido del campeonato. No obstante, para el entrenador Javier Aguirre, Monterrey debe mejorar su poder ofensivo en el torneo.

NECAXA VS MONTERREY: HORA, CANAL DE TV Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en México, el compromiso Necaxa vs Monterrey se puede ver en Azteca Deportes En Vivo, TUDN, ESPN2 Norte, Azteca 7, TUDN En Vivo e ESPN Play Norte; en Estados Unidos transmite TUDN App, TUDN.com, TUDN USA.

México: 7:30 pm

Estados Unidos: 8:30 pm (este), 5:30 pm (pacífico)



"Creo que nuestra cosecha de goles con respecto a las ocasiones que tenemos cada partido está por debajo. En los últimos dos partidos, tiramos más de 30 centros y llegamos al área rival unas 45 o 50 veces en los dos partidos y solo conseguimos un gol", dijo.



Los 'rayados' son sextos en la clasificación del Clausura, con diez puntos, cuatro goles marcados y uno en contra.



"Esta semana tuvimos mayor énfasis en la definición, que los jugadores se den una pausa para empujar un balón en la red y no se precipiten. Que se tomen el tiempo para decidir si dar un pase o tirar, en eso andamos", añadió el ex técnico del Atlético de Madrid.



Aguirre consideró que los jugadores de su plantilla, entre los que destacan el argentino Rogelio Funes Mori y el colombiano Dorlan Pabón, vienen cumpliendo un buen trabajo.



"Veo a todos bien, salvo los lesionados, no hay uno que diga, 'éste entrena mal'. Y cuando vi a alguno, fui y se lo dije. Estamos a un nivel bueno, pero cada partido hay que elegir a once nada más", explicó.



Sobre el regreso del delantero holandés Vincent Janssen, operado por una fractura de tercer y cuarto metacarpianos de la mano derecha, dijo que aún no recibe el permiso médico para jugar.



"El doctor nos recomendó que Janssen esté en recuperación seis semanas y apenas van cinco. Él hace su labor paralela de recuperación con la pelota, hasta donde le permiten. No ha perdido forma física, pero no tiene competencia y tampoco tenemos prisa por integrarlo", explicó.



Hay que recordar que si Monterrey obtiene la victoria, empataría con 13 puntos al Toluca, primero en la clasificación.