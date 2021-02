Canal que transmite Pachuca vs Atlas ONLINE EN VIVO; Liga MX

En la sexta fecha de la Liga MX se cruzan Pachuca y Atlas, quienes no han tenido un buen arranque de campeonato. Ambos equipos están en el fondo de la tabla, por lo que debe empezar a sumar de a tres puntos para no perjudicarse en la clasificación.

PACHUCA VS ATLAS: HORA, CANAL DE TV Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en México, el compromiso Pachuca vs Atlas se puede ver en Fox Sports App y Fox Sports 2 Cono Norte; en Estados Unidos transmite TUDN.com y TUDN App.

México: 9:00 pm

Estados Unidos: 10:00 pm (este), 7:00 pm (pacífico)

Por tal razón, los ‘Tuzos’ buscan su primera victoria del campeonato, ya que en lo corrido del año no saben qué es ganar. Además, en los últimos tres compromisos han caído en forma consecutiva. Para ello, el estratega Paulo Pezzolano no ocultó su preocupación: “Sí me preocupa no sumar porque todos trabajamos para ganar. El resultado es todo en el futbol, pero yo soy muy terco y no sé lo que es tirar la toalla. Confío mucho en el trabajo, hay que retomar con mucha fuerza. Pachuca tiene que estar más arriba, es un equipo grande, con historia".

Por otra parte, el equipo de Diego Cocca llega al encuentro luego de empatar en la jornada anterior ante Santos Laguna. Además, dejó ver que no está conforme con lo hecho en las jornadas anteriores: “El estado de tranquilidad es otra cosa. Estoy tranquilo cuando mi equipo funciona. Tiene actitud y maneja la pelota, pero funcionar para mí es que no te metan gol, hacer gol tú y ganar. Hoy la parte de hacer goles no está funcionando que es lo más importante en el futbol o la mitad”.