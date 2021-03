Canal que transmite Pachuca vs Tijuana ONLINE EN VIVO; Liga MX

El partido entre Pachuca y Tijuana da por culminada la décima fecha de la Liga MX, donde los dos conjuntos buscan urgente una victoria que los deje respirar tranquilamente en la tabla de posiciones, pero sobre todo los ‘Tuzos’ que no han ganado ningún compromiso.

PACHUCA VS TIJUANA: HORA, CANAL DE TV Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en México, el compromiso Pachuca vs Tijuana se puede ver en Claro Sports, Fox Sports 2 Cono Norte, Fox Sports App y Marca Claro; en Estados Unidos transmite TUDN.com, TUDN App y TUDN USA.

México: 9:00 pm

Estados Unidos: 10:00 pm (este), 7:00 pm (pacífico)

El equipo de Paulo Pezzolano no sabe qué es ganar tres puntos, luego de haber empatado en cuatro oportunidades y haber perdido en cinco más, por lo que las directivas de Pachuca esperan que este compromiso sea para levantar cabeza, teniendo en cuenta que solo restan siete fechas.

"A la afición no le puedo decir nada, va a seguir enojada, sin duda, Pachuca es un equipo grande, los dos o tres que sigan apoyando y los que no, están en su razón, tienen todo el derecho. Me quedo con la actitud y la rebeldía, nunca se bajó la cabeza, no se vio un equipo muerto”, sostuvo Pezzolano en la rueda de prensa.

Mientras tanto, el equipo de Pablo Guede llega en la octava casilla con 13 unidades, luego de tres victorias, dos derrotas y cuatro empates.

Asimismo, el entrenador confesó que se tiene “que manejar con las estadísticas, el hincha quiere ganar, el hincha ya no quiere ver más a Pezzolano, quiere ver a otro entrenador que gane, sin duda, pero tengo que manejarme con eso".