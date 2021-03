Canal que transmite Puebla vs Atlas ONLINE EN VIVO; Liga MX

En la onceava jornada de la Liga MX, Puebla recibe a Atlas con el objetivo de dejarlo en el camino, ya que ambos equipos se encuentran en la sexta y séptima casilla, respectivamente.

PUEBLA VS ATLAS: HORA, CANAL DE TV Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en México, el compromiso Pueblas vs Atlas se puede ver en Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, Azteca Deportes En Vivo y Azteca 7; en Estados Unidos transmite TUDN.com, TUDN App y TUDN USA.

México: 7:30 pm

Estados Unidos: 8:30 pm (este), 5:30 pm (pacífico)

Mientras tanto, su estratega Nicolás Larcamón, en medio de una rueda de prensa, resaltó que confía en que su equipo, pero es consciente que debe seguir mejorando con el fin de asegurar su presencia en la siguiente fase: “El trabajo que se viene haciendo al principio no generaba ruido y hoy está generando más resonancia. No dejarnos perforar la oreja con los reconocimientos, hay muchas cosas por corregir".

"Queremos seguir alcanzando esos niveles de competitividad, esas posiciones en la tabla que nos permitan seguir metidos en el lote que van a jugar las finales del campeonato", agregó el timonel.

Por otro lado, Atlas debe asimilar la ausencia del argentino, Luciano Acosta, quien tomó la decisión de jugar en la MLS con su nuevo equipo FC Cincinnati. En medio de un comunicado oficial del club se confirmó la salida de Acosta: “Acosta recibió una oferta formal por parte de la Major League Soccer, en la cual se le invitó a formar parte del FC Cincinnati. Dicho ofrecimiento fue aceptado por el jugador y derivado de ello, confirmamos su transferencia definitiva al conjunto de Ohio”.