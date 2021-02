Canal que transmite Puebla vs Monterrey ONLINE EN VIVO; Liga MX

En el cierre de la cuarta fecha de la Liga MX, Puebla recibe a Monterrey con la idea de sumar los tres puntos y asegurar por esta fecha su presencia en los ocho primeros del Clausura.

PUEBLA VS MONTERREY; HORA, CANAL DE TV Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en México, el compromiso Puebla vs Monterrey se puede ver en Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, Azteca Deportes En Vivo y Azteca 7; en Estados Unidos transmite TUDN.com, TUDN App y TUDN USA.

México: 9:00 pm

Estados Unidos: 10:00 pm (este), 7:00 pm (pacífico)

No obstante, el equipo visitante quiere seguir con la racha de victorias, a pesar de que tuvo que parar por algunos contagios del Covid-19. Para ello, su estratega Javier Aguirre cuenta con toda su plantilla a excepción de César Montes: “todos se han entrenado bien. Unos con dos o tres días de entrenamientos, otros con ocho, otros que no pararon. El equipo está recuperado y mañana competiremos”.

Además de ello, el ‘Vasco’ Aguirre confía en que este partido es un examen para conocer el temperamento del equipo: “Puebla puede ser un termómetro para saber si el equipo es capaz de mantener esa línea que venía consiguiendo. De Atlas a América mejoramos. Será un buen punto porque dejamos de jugar hace unos días y se puede notar en el ritmo. No me puedo anticipar, pero siento al grupo, lo palpo, y tienen ganas de reaparecer”.

Hay que recordar que Puebla lleva cuatro unidades de nueve jugados, luego de conseguir un empate, una victoria y una derrota.