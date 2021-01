Canal que transmite Puebla vs Tijuana ONLINE EN VIVO; Liga Mx

Puebla y Tijuana se ven las caras en el estadio Cuauhtémoc por la tercera fecha de la Liga Mx. Por tal razón, el director técnico local, Nicolás Larcamón, espera conseguir su segunda victoria en el torneo para no perder de vista el liderato.

PUEBLA VS TIJUANA: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET EN MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS.

Para quienes están en México, el compromiso Puebla vs Tijuana se puede ver en Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, Azteca Deportes En Vivo y Azteca 7. En Estados Unidos transmite TUDN.com, TUDN App y TUDN USA, mientras que en Centroamérica se ve por Sky HD.

México: 7:30 pm

Estados Unidos: 8:30 pm (este), 5:30 pm (pacífico)

“En ciertas búsquedas Pablo (Guede) y yo tenemos una línea de juego con similitudes, pregonamos un método de entrenamiento que tiene ciertas semejanzas porque tenemos escuelas similares, nos gusta un fútbol de identidad parecida”, sostuvo el entrenador de Puebla en la conferencia de prensa previa al partido, refiriéndose a su colega rival de esta noche.

Mientras tanto, los ‘Xolos’ de Tijuana, en los dos compromisos anteriores, no ha conocido lo que es quedarse con los tres puntos, por lo cual, el equipo dirigido por Pablo Guede espera que este sea el partido para despegar en el Torneo Clausura, puesto que se encuentra en la posición 14 de la clasificación.