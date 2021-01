Canal que transmite Pumas vs Atlas ONLINE EN VIVO; Liga MX

Por la cuarta fecha de la Liga MX, Pumas recibe a Atlas con la intención de seguir escalando en la tabla de posiciones y además, dejar en el último puesto a su rival, quien no ha sumado ninguna unidad en la presente temporada.

PUMAS VS ATLAS; HORA, CANAL DE TV Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en México, el compromiso Pumas vs Atlas se puede ver en Afizzionados, Las Estrellas, TUDN En Vivo, ESPN Play Norte, ESPN2 Nortey TUDN; en Estados Unidos transmite TUDN App, TUDN.com, TUDN USA y Univision, Univision NOW.

México: 12:00 pm

Estados Unidos: 1:00 pm (este), 10:00 am (pacífico)

Por esta razón, los dirigidos por el estratega Andrés Lillini son conscientes de que no han tenido un buen inicio de temporada, por lo que el centrocampista Facundo Waller considera que, si bien es cierto los resultados no se han dado, el equipo no juega mal: “nos está costando ese último pase y eso es fundamental, porque los partidos se ganan con goles, pero estamos tranquilos, trabajando para hacer mejor las cosas”.

“Nos medimos contra Querétaro y también fuimos mejores, no se nos están dando los últimos tramos, al llegar al arco, fallamos en eso, pe-ro creo que no estamos jugando mal”, reconoció Waller en la rueda de prensa previa al partido.

Por los lados de Atlas, el conjunto al mando del argentino Diego Cocca, debe salir a conseguir los tres puntos, ya que es un partido vital para que su continuidad no se ponga en duda.

Hay que recordar que Cocca en los tres compromisos que se han jugado no ha repetido la nómina, por lo cual espera que a partir de este partido sus jugadores empiecen a tomar la idea que quiere implementar dentro de la cancha.