Canal que transmite Santos vs América ONLINE EN VIVO; Liga MX

América, dirigido por Santiago Solari, llega al compromiso ante Santos, luego de vencer a mitad de semana 2-0 a FC Juárez por la tercera fecha de la Liga MX. Por tal razón, Solari y sus muchachos dejaron atrás dicho partido y se centran en seguir sumando de a tres para ‘treparse’ a los primeros lugares.

SANTOS VS AMÉRICA; HORA, CANAL DE TV Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en México, el compromiso Santos vs América se puede ver en Fox Sports App y Fox Sports 2 Cono Norte; en Estados Unidos transmite Fox Sports 2, Foxsports.com y FOX Deportes.

México: 7:06 pm

Estados Unidos: 8:06 pm (este), 5:06 pm (pacífico)

Por otra parte, el presidente de las ‘águilas’, Santiago Baños, manifestó que se debe tener paciencia y calma con el tema del colombiano, Andrés Ibargüen: “hay que esperar, repito, al día de hoy, si lo tuviera confirmado ya lo hubiera anunciado, pero quedan unos días y todo es posible, hay que esperar tener un poco de paciencia y ver cómo estamos”. Cabe recordar que al extremo derecho le están buscando equipo para que dispute la presente temporada.

Mientras tanto, Santos llega a este partido escoltando al líder Toluca, por lo cual, su estratega Guillermo Almada se lamenta de las lesiones que ha tenido que sufrir en los recientes compromisos: "Seguimos con lesiones y bajas como el torneo anterior, lamentablemente los perdimos a los dos (Jonathan Díaz y Diego Valdés). Seguramente no será corta la recuperación, no me gusta dar plazos, pero será un tramo largo. Esperemos tenerlos antes de la liguilla, pero será difícil, porque es recuperar la forma física y futbolística, eso lleva determinado tiempo, primero es sanar y luego estar para jugar".