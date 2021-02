Canal que transmite Tigres vs Tijuana ONLINE EN VIVO; Liga MX

El presente del subcampeón del Mundial de Clubes, Tigres no es bueno. Luego de perder por la mínima diferencia ante el Bayern Múnich en la final, regresó a la Liga MX y cayó ante Cruz Azul 2-0, por lo que el estratega, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti confía en que en la séptima fecha ante Tijuana el equipo vuelva a la senda de la victoria.

TIGRES VS TIJUANA: HORA, CANAL DE TV Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en México, el compromiso Tigres vs Tijuana se puede ver en Afizzionados; en Estados Unidos transmite TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, TUDN USA, UniMás.

México: 7:00 pm

Estados Unidos: 8:00 pm (este), 5:00 pm (pacífico)

No obstante, salió al paso de los rumores, los cuales decían que se perdió ante Cruz Azul por consecuencia del viaje: “Si veo pero es un pequeño porcentaje, a parte no puedo decir que la derrota se haya dado a esta situación, sería una excusa muy tonta de parte mía y de cualquiera, al equipo llegó, se rehabilitó bien, están físicamente bien y durante los 90 minutos los jugadores se veían enteros pero no puedo achacar que el viaje haya sido la causa principal de la derrota de hoy, no estoy de acuerdo".

Hay que recordar que el equipo del ‘Tuca’ se ubica en la casilla décima con diez unidades, por lo que para ellos no hay otra opción de quedarse con los tres puntos para seguir escalando en la tabla de posiciones.

Mientras tanto, los ‘Xolos’ de Tijuana están en la cuarta posición con 12 puntos, producto de tres victorias y la misma cantidad de empates.