Canal que transmite Tijuana vs León ONLINE EN VIVO; Liga MX

En la jornada seis de la Liga MX, se cruzan Xolos de Tijuana y el actual campeón, León, quienes buscan las tres unidades que les permitan seguir escalando en la tabla de posiciones.

TIJUANA VS LEÓN; HORA, CANAL DE TV Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en México, el compromiso Tijuana vs León se puede ver en Fox Sports 2 Cono Norte; en Estados Unidos transmite Foxsports.com, Fox Sports 2 y FOX Deportes.



México: 9:06 pm



Estados Unidos: 10:06 pm (este), 7:06 pm (pacífico)



Si bien el presente de ambos equipos es distinto, los dirigidos por el entrenador Pablo Guede, esperan seguir invictos, pero no quieren ceder terreno en el campeonato, ya que la liga está apretada en término de puntos.



Por ello, el mediocampista de los ‘Xolos’, Luís Gamíz, considera que el equipo ha jugado bien, pero no significa que se tienen que relajar, teniendo en cuenta que se cruzan ante el campeón: “es un partido importante porque se tiene una rivalidad desde el Ascenso. Siempre hemos buscado estar en los primeros lugares tanto León como nosotros, han sido buenos enfrentamientos que hemos tenido tanto en la cancha como en las gradas y se defiende a muerte”.

Por los lados de León, el cuadro que entrena Ignacio Ambriz no ha comenzado bien el campeonato. Por lo tanto, ‘Las Fieras’ buscan enderezar el camino, ya que se ubican en la casilla 15 del torneo con cuatro unidades de 12 posibles.