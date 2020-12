Chivas vs León: Cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

Tras librar la repesca y tirar los pronósticos en cuartos de final, las 'Chivas' de Guadalajara buscan dar otra campanada en la liguilla del fútbol mexicano, esta semana cuando se enfrenten al León por las semifinales del torneo Guard1anes-2020 (ex Apertura-2020).

Las ‘Chivas’ pasaron sin complicaciones la reclasificación ante el Necaxa y luego en cuartos de final vencieron dos veces a las 'Águilas' del América que tenían los pronósticos de su lado.

Manuel Vucetich (Chivas) –cinco veces campeón en la liga mexicana– dio muestra de su oficio en cuartos de final y de cara a la eliminatoria ante el León ha procurado descargarles la presión a sus dirigidos.

"Estamos muy contentos y satisfechos, pero no hemos ganado nada, prefiero que sigan pensando que somos víctimas y nosotros seguir con gran determinación", apuntó Vucetich, de 65 años.

CHIVAS DE GUALAJARA VS LEÓN; HORA, CANAL DE TV Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en México, el compromiso Chivas vs León se puede ver en TUDN En Vivo, Chivas TV, TUDN, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, Afizzionados. En Estados Unidos transmite NBCSports.com, NBC Sports App, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, NBCSN, Telemundo.

México: 9:05 pm

Estados Unidos: 10:05 pm (este), 7:05 pm (pacífico)

En la banca del León estará sentado Ignacio Ambriz, entrenador de 55 años que ha hecho de 'La Fiera' el equipo más consistente y con el fútbol más atractivo del campeonato azteca en los últimos dos años, incluso lo llevó a la final del torneo Clausura 2019 que perdió contra los Tigres.

A pesar de que el León fue líder de la fase regular, en la instancia anterior se llevó un susto y una advertencia ante el Puebla que le ganó 2-1 en el juego de ida de la serie.

"En semifinales no podemos cometer esas pequeñas desatenciones que cometimos en el primer partido de cuartos de final. No podemos salir distraídos, hay clubes que no te perdonan", adivirtió Ambriz a sus dirigidos pero también anticipó que su equipo "no va a cambiar su forma de jugar".