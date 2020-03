Colombiano Alex Castro se desahoga por su suplencia en el fútbol mexicano

El colombiano Alex Castro, centrocampista del Cruz Azul mexicano, aseveró este viernes que el objetivo en el equipo es que los rivales se preocupen cuando se enfrenten a un Cruz Azul que va de líder.



"El objetivo es que cuando los rivales vean que se van a enfrentar a Cruz Azul se preocupen, digan: ¡Uy!, vamos a jugar ante el primero", advirtió el colombiano en conferencia de prensa antes de iniciar el entrenamiento matutino de Cruz Azul.



La Máquina es líder del Clausura con 16 puntos, producto de cinco triunfos, un empate y dos derrotas.

Lea también: Más problemas para Ronaldinho: volvió a ser detenido en Paraguay



Castro, un volante ofensivo, llegó como refuerzo para La Máquina en este torneo de Clausura procedente del Deportes Tolima colombiano.



Castro compartió la visión de conseguir un título que le transmitió el uruguayo Robert Siboldi, entrenador de Cruz Azul, para venir al fútbol mexicano.



"La primera vez que hablé con el profe Siboldi lo primero que me dijo fue que quería terminar con la sequía de títulos de Cruz Azul y eso me motivó a venir a México, es une reto del profe y se convierte en reto mío: acabar con esa sequía y conseguir el título", sentenció.

De interés: Johan Arango hizo gol histórico en la Libertadores y le mandó un mensaje a Queiroz



El colombiano habló de su adaptación al fútbol mexicano y de su sentir por ser suplente recurrente; hasta el momento, Castro ha jugado 70 minutos de 720 posibles.



"A veces es incómodo no tener minutos, ver que no tienes chance de entrar, pero lo importante es estar listo para cuándo te toque; ese es el papel que debemos tener como refuerzos, ayudar a subir el nivel del equipo y estar listos cuando nos toque entrar", confesó.



El colombiano se definió como un volante rápido, característica que dijo le permitirá acelerar su adaptación a la liga mexicana.



"El fútbol mexicano tiene un juego muy rápido, de mucha ida y vuelta y veo que cualquiera le puede ganar a cualquiera y eso me gusta; se adapta a mis condiciones porque yo soy un jugador muy rápido".



En la novena fecha, Cruz Azul recibirá este sábado por la tarde a Xolos en el Estadio Azteca de la capital mexicana.