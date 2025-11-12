Un arquero de la Selección Colombia sufrió fractura de tibia

Cruz Azul confirmó este miércoles 12 de noviembre la grave lesión del arquero colombiano Kevin Mier, quien salió lastimado en el partido del pasado 8 de noviembre ante Pumas UNAM, correspondiente a la fecha 17 de la Liga MX y que terminó con victoria visitante 2-3.

Puede leer: Falcao y James jugarán en el Pascual Guerrero; fecha, hora y boletas

¿Cuál es la lesión de Kevin Mier?

El club mexicano informó que, tras los estudios de imagen, se comprobó que Mier presenta una fractura en la tibia de la pierna derecha, producto de una fuerte entrada del panameño Adalberto Carrasquilla. Debido a la lesión, el guardameta será sometido a cirugía y su recuperación dependerá de la evolución médica en las próximas semanas.

Esta situación preocupa tanto a Cruz Azul como a la Selección Colombia, ya que Mier es habitualmente convocado por Néstor Lorenzo y se perfilaba como una de las alternativas para integrar el grupo que disputará el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Quién sería el tercer arquero de Colombia en el Mundial 2026?

El diagnóstico abre la posibilidad de que el arquero deba perderse la cita mundialista si su recuperación se prolonga más allá del primer semestre de 2026. En su lugar, podría abrirse espacio para Álvaro Montero, actual portero de Vélez Sarsfield, como tercer guardameta del combinado nacional.