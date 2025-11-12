Actualizado:
Mié, 12/11/2025 - 09:54
Cruz Azul tomó fuerte decisión tras la lesión de Kevin Mier; enviaron solicitud
El equipo 'celeste' está indignado con la acción que le provocó fractura de tibia al portero colombiano.
La presente Liga MX ha concluido su fase de todos contra todos, instancia que dejó al equipo de Cruz Azul clasificado a los cuartos de final, pero con una baja sensible, pues el arquero Kevin Mier se lesionó en el más reciente partido contra Pumas tras una fuerte entrada de Adalberto Carrasquilla, lo que le provocó una fractura de tibia que lo tendrá alejado de las canchas unos 4 o 5 meses.
El guardameta de la Selección Colombia es una de las piezas más importantes que tiene el conjunto cementero, jugador que pese a despertar algunas críticas por errores marcados en ciertos partidos, es regularmente destacado por sus actuaciones y buen juego de pies, así quedó en evidencia al ser incluido recientemente en los candidatos a mejor arquero del 2025 en los premios The Best de la FIFA.
Cruz Azul quiere un castigo ejemplar para el futbolista que provocó la lesión de Mier
Las directivas de ‘La Máquina’ consideran que la acción del panameño Carrasquilla fue temerosa y totalmente arriesgada, por eso, “han decidido solicitar la inhabilitación del jugador de Pumas por el tiempo de recuperación de Kevin Mier, así lo confirmó el periodista mexicano Rubén Rodríguez, agregando que pronto lo harán oficial ante la Liga y la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).
El equipo de la capital mexicana considera que Carrasquilla merece un castigo por la dura entrada sobre el arquero colombiano, que no podrá estar en Cruz Azul por lo que resta del 2025 y también corre riesgo de perderse el Mundial 2026 con la Selección Colombia.
🚨¡ATENCIÓN!🚨— MedioTiempo (@mediotiempo) November 10, 2025
Video INÉDITO revela que fue Kevin Mier quien impactó a Carrasquilla y descarta plancha del panameño pic.twitter.com/omKZKSTqky
Indignación en Cruz Azul tras la lesión de Mier
A la información revelada en territorio mexicano se le suma la ofrecida por el analista deportivo Carlos Antonio Vélez en su programa ‘Palabras Mayores’ de Antena 2, donde asegura que Cruz Azul envió el caso a los tribunales para que Carrasquilla sea inhabilitado y no vuelva a jugar con Pumas hasta que Mier se recupere.
“El asunto de Mier está en tribunales, en investigación, tiene que ver con la incapacidad, la inhabilitación del agresor (Carrasquilla) y también contra el árbitro del partido”, juez que recordemos solo mostró tarjeta amarilla tras la dura entrada sobre el portero colombiano.
