Cruz Azul tomó fuerte decisión tras la lesión de Kevin Mier; enviaron solicitud

La presente Liga MX ha concluido su fase de todos contra todos, instancia que dejó al equipo de Cruz Azul clasificado a los cuartos de final, pero con una baja sensible, pues el arquero Kevin Mier se lesionó en el más reciente partido contra Pumas tras una fuerte entrada de Adalberto Carrasquilla, lo que le provocó una fractura de tibia que lo tendrá alejado de las canchas unos 4 o 5 meses.

El guardameta de la Selección Colombia es una de las piezas más importantes que tiene el conjunto cementero, jugador que pese a despertar algunas críticas por errores marcados en ciertos partidos, es regularmente destacado por sus actuaciones y buen juego de pies, así quedó en evidencia al ser incluido recientemente en los candidatos a mejor arquero del 2025 en los premios The Best de la FIFA.

