Cuando Osorio recibió 'consejos' del 'Piojo' Herrera en el Mundial de Rusia

Y es que luego de ganar ante Alemania y Corea, México perdió frente a Suecia la gran posibilidad de ser primero y no enfrentarse a Brasil en los octavos de final de la Copa del Mundo. En este juego ante la ‘canarinha’, el ‘Tri’ cayó 2-0 y no pudo cumplir el objetivo de llegar a un quinto partido en la Copa del Mundo.

Finalmente, Herrera aseguró que no le gusta la metodología de Osorio, pero eso no le quita las buenas cosas que hizo en el país mexicano. "Yo lo he visto trabajar varias veces y me parece que es un tipo que trabaja bien, que tiene muy buenas ideas, pero me parece que la idea de técnico de Selección a técnico de equipo es diferente. Tú tienes que elegir un once una base. Eso fue lo más criticado para Juan Carlos", concluyó.