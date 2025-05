Definidos los horarios de la Liguilla: ¿Cuándo juega el León de James?

Ahora sí llegó la hora de la verdad en la fase definitiva de la Liga MX en su torneo Clausura 2025. Tras la instancia regular, Toluca, América, Cruz Azul, Tigres, Necaxa y León accedieron a la Liguilla de manera directa. Tuvieron que esperar que Monterrey, Pachuca, Juárez y Pumas se vieran las caras en el Play-In para sentenciar los últimos dos cupos.

En partido único, Pumas eliminó a Juárez que se quedó sin ninguna posibilidad, mientras que Pachuca superó a Monterrey. Con eso en mente, al cuadro universitario le tocó medirse con el elenco de Monterrey y ahí los regiomontanos se quedaron con el último cupo para afrontar la Liguilla.

Vea también: James guarda una última esperanza para el Mundial de Clubes con León

Después de los Play-In, las llaves de la Liguilla quedaron de la siguiente manera, Monterrey vs Toluca, Pachuca vs América, Necaxa vs Tigres y León vs Cruz Azul. En estas instancias, habrá presencia de jugadores colombianos, y entre ellos, estará James Rodríguez.

León tendrá encima uno de los retos más grandes en la Liguilla. Superarlo sería la manera de decir presente en la competencia, pues, durante la fase regular, no pudo vencer a Cruz Azul y ahora deberá darle el golpe a los cementeros para clasificar a las semifinales. Infortunadamente, en la primera jornada no podrá contar con James Rodríguez que se fue expulsado en el juego ante Monterrey.

FECHAS Y HORARIOS DE LA LIGUILLA: ¿CUÁNDO JUGARÁ JAMES RODRÍGUEZ CON EL LEÓN?

Cuando se esperaba que la ausencia del volante colombiano iba a ser para toda la Liguilla por la airada reacción de James Rodríguez, la Liga MX le tendió la mano y solo le pusieron una fecha de sanción. James no podrá estar en el partido inicial ante Cruz Azul en el Nou Camp, pero sí sería titular en la vuelta, dado que estos partidos sí son de ida y vuelta.

La ida de la Liguilla se jugará entre el miércoles 7 y jueves 8 de mayo, cada día con dos partidos. Por su parte, el sábado 10 y domingo 11 del mismo mes se disputarán las vueltas para definir los clasificados para las semifinales. Así las cosas, estos son los horarios confirmados:

Partidos de ida

Miércoles 7 de mayo

Monterrey vs Toluca – 8:00 P.M. (hora colombiana) | 7:00 P.M. (hora mexicana)

Pachuca vs América – 10:10 P.M. (hora colombiana) | 9:10 P.M. (hora mexicana)

Jueves 8 de mayo

Necaxa vs Tigres – 8:00 P.M. (hora colombiana) | 7:00 P.M. (hora mexicana)

León vs Cruz Azul – 10:10 P.M. (hora colombiana) | 9:10 P.M. (hora mexicana)

Le puede interesar: León ya piensa en el remplazo de James: revelan dos opciones para ocupar su lugar

Partidos de vuelta

Sábado 10 de mayo

Toluca vs Monterrey – 8:00 P.M. (hora colombiana) | 7:00 P.M. (hora mexicana)

América vs Pachuca – 10:10 P.M. (hora colombiana) | 9:10 P.M. (hora mexicana)

Domingo 11 de mayo

Cruz Azul vs León – 8:00 P.M. (hora colombiana) | 7:00 P.M. (hora mexicana)

Tigres vs Necaxa – 10:10 P.M. (hora colombiana) | 9:10 P.M. (hora mexicana)

Ya con los horarios confirmados, James Rodríguez regresará a las canchas para el domingo 11de mayo en el Olímpico Universitario sobre las 8 de la noche.