¿Dejará 'metidos' a los egipcios?: un 'eterno capricho' sueña con Juan Carlos Osorio

A mediados de abril, Juan Carlos Osorio se convirtió en el entrenador del Zamalek de la primera división de Egipto, un equipo que cada temporada se inscribe como uno de los candidatos al título (actualmente es cuarto en la tabla de posiciones).

Pues luego de analizar los equipos que tocaron a su puerta, el entrenador risaraldense consideró importante el ofrecimiento de los egipcios, tanto en el proyecto deportivo que se conforma como en aspectos económicos.

Vea también: Un delantero, verdugo de Millonarios, sería nuevo jugador de Junior

No obstante, ya se habla de una presunta salida del estratega, aunque no precisamente por malos resultados, sino más bien porque apareció un pretendiente de peso: el Club América de México quiere a Juan Carlos Osorio.

El rumor de la llegada de Osorio a Las Águilas ha tomado fuerza en las últimas horas, pues ante la salida de Fernando Ortiz luego de la eliminación de Liga MX por cuenta de Chivas de Guadalajara, el equipo capitalino necesita un DT, y el colombiano es un 'eterno capricho' de la dirigencia, pues no es la primera vez que hacen el intento de contratarlo.

Es por esto que Osorio -conocedor del fútbol mexicano- con pasado en el Puebla (2011-12) y en la selección absoluta de ese país, se suma a una lista de candidatos en donde también aparecen Matías Almeyda (ex River Plate), Diego Alonso (ex Selección Uruguay) y Javier Aguirre (ex Selección de México y actualmente en Mallorca).

Le puede interesar: Lo tuvo en Nacional y se lo llevaría a Boca: el jugador que pidió Almirón

Claro está que en caso de que el elegido sea Juan Carlos Osorio, este tendría que pagar una cifra para salir de Zamalek, pues tiene contrato vigente; eso sí, América probablemente ayudaría con un porcentaje del dinero.

En cuanto a los números de Juan Carlos Osorio en Zamalek, ha dirigido apenas seis partidos, de los cuales su equipo ha ganado tres, ha empatado dos y ha perdido uno.