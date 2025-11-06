Desaprovecharon a James y ahora se va: Esto dijo el entrenador de León

Ignacio Ambriz lamenta la salida de James

El técnico del Club León, Ignacio Ambriz, fue claro y autocrítico al hablar sobre la despedida de James Rodríguez. El entrenador mexicano reconoció que el equipo no logró sacar el máximo rendimiento de una figura del nivel del colombiano, quien dejará la institución tras el partido ante Puebla.

“Son jugadores que se extrañan, no solo futbolísticamente, sino también por el cariño de la afición. Son jugadores muy cercanos, los quieren, los animan, los admiran. En el equipo también se extrañan porque las cosas no salieron tan bien como queríamos. No se le sacó el provecho que realmente se le tenía que haber sacado, pero el balón sigue rodando hoy estás aquí, mañana en otro lado”, aseguró Ambriz en rueda de prensa.