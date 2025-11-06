Actualizado:
Desaprovecharon a James y ahora se va: Esto dijo el entrenador de León
Ignacio Ambriz lamentó la salida del colombiano y reconoció que el club no aprovechó todo su talento.
James definitivamente saldrá del Club León para el 2026 y su entrenador Ignacio Ambriz admite que no es una idea que le guste mucho, el director técnico del equipo que llegó hace poco se ha mostrado triste y decepcionado por la salida del colombiano y tiene claro que será una baja muy importante en el equipo para lo que será la próxima temporada.
Ignacio Ambriz lamenta la salida de James
El técnico del Club León, Ignacio Ambriz, fue claro y autocrítico al hablar sobre la despedida de James Rodríguez. El entrenador mexicano reconoció que el equipo no logró sacar el máximo rendimiento de una figura del nivel del colombiano, quien dejará la institución tras el partido ante Puebla.
“Son jugadores que se extrañan, no solo futbolísticamente, sino también por el cariño de la afición. Son jugadores muy cercanos, los quieren, los animan, los admiran. En el equipo también se extrañan porque las cosas no salieron tan bien como queríamos. No se le sacó el provecho que realmente se le tenía que haber sacado, pero el balón sigue rodando hoy estás aquí, mañana en otro lado”, aseguró Ambriz en rueda de prensa.
Un adiós con sensaciones encontradas
James Rodríguez llegó a León en enero de 2025 con grandes expectativas. Aunque su rendimiento fue irregular, tuvo momentos de brillo que le dieron protagonismo en la Liga MX. En total, el ‘10’ colombiano disputó 33 partidos, en los que sumó cinco goles y ocho asistencias.
El entrenador mexicano destacó la actitud del jugador en sus últimos entrenamientos: “Lo vi entrenar bien, con ganas, con compromiso. Solo queda esperar cómo puede terminar este último partido”, añadió Ambriz. Este sábado, ante Puebla, James vestirá por última vez la camiseta de León, club que apostó por él tras su paso por São Paulo.
James busca nuevo equipo para 2026
Tras su despedida de León, James se unirá a la Selección Colombia para disputar los amistosos frente a Nueva Zelanda y Australia, el 15 y 18 de noviembre en Estados Unidos.
Después de esa doble fecha FIFA, el mediocampista de 34 años deberá definir su futuro. Su entorno ya trabaja en la búsqueda de un nuevo destino, con opciones tanto en la Liga MX como en la MLS.
Desde México aseguran que América ya descartó su fichaje, aunque existen otros clubes interesados. En el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo preocupa que James quede sin competencia activa de cara al inicio de 2026, por lo que la prioridad es encontrarle equipo cuanto antes.
Fuente
Antena 2