Descalifican a James Rodríguez en León: NO es un líder y no es la solución

Llegó la nueva fecha de la Liga MX en el Apertura 2025. James Rodríguez volvió a figurar de titular después de pasar por unos temas musculares que lo dejaron afuera en la visita de León ante los Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente, uno de los recintos deportivos sintéticos en México.

Ante Mazatlán volvió la mejor versión de James David Rodríguez siendo propositivo para poder anotar gol y para darle una victoria al León que lo necesitaba, especialmente por el mal momento que vive Eduardo Berizzo y el cuadro esmeralda sin la posibilidad de meterse a la Liguilla.

El mediocampista colombiano estrelló una pelota en el travesaño con un remate de larga distancia, y, además, anotó el primer gol del compromiso con una pena máxima que ejecutó al fondo. Minutos más tarde, James volvió a dar el golpe con un centro como con la mano para la cabeza del canalero Ismael Díaz que conectó para poner el segundo en el marcador.

Sin embargo, la gente en León no parece contenta con James y mucho menos un aliado que siempre ha tenido desde su llegada como lo es el periodista Paco Vela que, hace poco afirmó que no es ni un líder ni que es la solución para el cuadro de Guanajuato.

“NO ES UN LÍDER, HAY OTROS LÍDERES EN EL CLUB LEÓN”; PACO VELA

Las críticas llegaron antes del partido en el que se vistió de héroe en condición de local contra Mazatlán. Justamente, Paco Vela explicó en Gol y Puerta de YouTube que, “¿dónde está James? Vino a hacer lo mismo que hizo en otros equipos y está bien, ya lo sabíamos, ¿o les sorprende?. Miren lo que se ha documentado en los últimos años en la carrera de James Rodríguez. Eso no quiere decir que el tipo represente algo, es su modus operandi”.

El mismo periodista que está documentando día tras día la información del Club León sentenció que no tiene rótulo de líder, por lo menos no en el equipo mexicano, “si este equipo no está luciendo, ¿usted cree que él se va a arriesgar? James Rodríguez no es un líder, hay otros líderes en el Club León. Ojalá lo viéramos ir al frente, cosa que no va a pasar”.

En la Selección Colombia parece ser otro jugador, según lo que ve Paco Vela y lo que pretende ser un líder real en un equipo o en un seleccionado. El periodista sentencia que el jugador no es una solución ni tampoco está cerca de serlo. Hizo un recuento de su Copa América y lo comparó con su protagonismo en México con diferencias grandes.

“NO ES EL PROBLEMA DE LEÓN, PERO NO ES LA SOLUCIÓN”; PACO VELA

Y es que, Paco Vela concluyó que hay contrastes grandes entre lo que es representar al país y jugar en México, “en la Selección me queda claro que está perfecto. Fue el máximo asistente de las Eliminatorias Sudamericanas y algunos toman eso y dicen: ‘allá tiene equipo, aquí no’. Yo les recuerdo que el MVP de la Copa América del año pasado ganada por Argentina fue James”.

Luego, afirmó que en anteriores equipos ya había tenido problemas y que en México también se ha visto en algunos casos, “era el mejor futbolista que llegó a la final con Colombia, pero se peleó con Rayo Vallecano por lo mismo que está pasando en León; se peleó con la gente de Sao Paulo. Reitero, James no es el problema capital de León, pero me queda claro que está lejos de ser una de las soluciones”.

No obstante, su presentación rozando los diez puntos en este juego ante el Mazatlán que solo se diluyó por el empate mazatleco, no permitió que la noche de resurgimiento para James Rodríguez fuera perfecta en el Estadio Nou Camp. Pero, queda claro que, con su mejor partido en México, está cerca de ser una solución.