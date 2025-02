Díber Cambindo amenaza a James Rodríguez en la Liga MX: asegura que será el goleador

La nueva edición de la Liga MX llegó recargada de goles y, por supuesto, talento colombiano, en donde los protagonistas claramente son James Rodríguez, Steven Mendoza y ahora Díber Cambindo, quienes han comenzado brillando con goles en el certamen de clausura 2025.

Sin embargo, a pesar que James llegó como el fichaje estrella, Díber Cambindo asegura que le robará el protagonismo en la tabla de goleadores, en especial porque ya está a punto de superar la barrera de los 10 goles que se había propuesto desde el inicio del certamen.

El delantero de 29 años, nacido en Guachené, confesó que justo antes de dar inicio a la nueva edición de la Liga MX, saldría como goleador, al menos convirtiendo 10 goles y, además, marcando 4 asistencias que le permitieran también aportarle a sus compañeros. Por el momento la ambiciosa meta se está cumpliendo, ya que alcanzó la cifra de nueve tantos, pero no ha conseguido colocar una asistencia, hasta el momento.

Como todo futbolista a principio de temporada uno siempre tiene sus metas. Y la verdad este año puse la meta alta. Más de uno aquí me decía que si estaba loco pero yo les respondía: "si ya lo hice antes, ¿por qué no hacerlo otra vez?". Me había planteado entre 10 y 12 goles, además de unas 4 asistencias. Y ahora que ya estamos cerca de esa meta, quizá tendré que subir la cuota, pero gracias a Dios ahí vamos. Al principio tenía claro que mi objetivo era marcar 10 goles y dar 4 asistencias, y ahora veo que puedo superarlo. Dijo en Gol Caracol .