DT de León confirmó futuro de James: “Dejó un buen recuerdo en México”

Se acabaron las esperanzas del Club León con James Rodríguez en la Liga MX. Depositaron la confianza en el colombiano a principios del 2025 en busca de volver a ser protagonistas y con la necesidad de obtener el título liguero que viene escaseando. Además, se convirtió en el fichaje estrella para el Mundial de Clubes que infortunadamente no pudieron jugar.

Vea también: Norris se quedó con el GP de Brasil de F1y se escapó en la general

Con la presencia del ex Real Madrid, León logró sellar la clasificación para la Liguilla en el Torneo Clausura, pero no pudieron instalarse en la final, mientras que, en el segundo torneo del 2025, todo se vino abajo. Los malos resultados, las bajas sensibles, especialmente de socios del colombiano se hicieron sentir y la ‘Fiera’ no rugió quedando en la penúltima casilla.

Ante el Puebla en el duelo de coleros, James Rodríguez se despidió de la afición y del Nou Camp con un resultado adverso, aunque se pudo ver su categoría con una asistencia de lujo para la anotación de Iván Moreno que significó el empate. Los poblanos se volvieron a ir adelante en el marcador y se confirmó la derrota.

IGNACIO AMBRIZ SE DESPIDIÓ DE JAMES RODRÍGUEZ

James Rodríguez fue sustituido y con su salida llegaron los aplausos del público en el Nou Camp. Ignacio Ambriz, director técnico del club tuvo una conversación con el colombiano una vez salió de la cancha y en la conferencia de prensa reveló lo que se dijeron confirmando nuevamente la salida de James.

Aunque hay posibilidades de que el ‘10’ de la Selección Colombia siga en la Liga MX con Rayados de Monterrey, Tigres o América, hasta ahora no hay nada concreto. De hecho, Ignacio Ambriz sembró más dudas con el futuro del colombiano con las palabras que dijo post partido.

Le puede interesar: Colombia inició la concentración en Estados Unidos para la Fecha FIFA

El entrenador afirmó que, “le pedí antes del partido que lo disfrutara, que de alguna u otra manera no era una despedida como la que él hubiera querido, buscando otro tipo de partido. La verdad que el cariño de la gente se lo mostró cuando salió, él también lo agradece y le dije ‘a donde vayas siempre dejarás un buen recuerdo en México’ y desearle lo mejor”.

Posteriormente, indicó que James también le dijo unas palabras que quedarán guardadas para siempre, “ahorita, cuando ya salía, me dio unas palabras, que esas se me quedan muy para mí y solamente desearle lo mejor a donde vaya a ese gran jugador que es”.

EL FUTURO DE JAMES RODRÍGUEZ

Durante el año que alcanzó a estar en México con el León, James Rodríguez sumó 34 partidos. Marcó en cinco oportunidades y dio nueve asistencias. Una vez que llegó al club, le dieron la capitanía, algo que se quedó hasta el último partido.

Lea también: [VIDEO] ‘Cucho’ responde a la no convocatoria de Colombia: golazo con Betis

Ahora habrá que esperar qué viene para el colombiano que se unirá a su selección para afrontar el reto de la última Fecha FIFA del 2025 ante Australia y Nueva Zelanda en Estados Unidos. James necesitará encontrar un equipo competitivo que le pueda dar la continuidad deseada y la regularidad para llegar en óptimas condiciones para el Mundial de 2026.

Su nombre ha sonado bastante en la Liga MX con Rayados de Monterrey, América y Tigres. También en la MLS con el Orlando City, New York City y Chicago Fire como las primeras opciones. En España con el Real Oviedo.