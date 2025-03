Eduardo Berizzo habló sobre el posible fichaje de Cuadrado con León

La posibilidad de que Juan Guillermo Cuadrado se una al Club León de México ha generado gran expectativa en el mundo del fútbol. El experimentado lateral colombiano, actualmente en las filas del Atalanta de Italia, ha manifestado su interés en compartir equipo con su compatriota y amigo James Rodríguez, quien milita en el conjunto esmeralda desde hace unos meses.

En una reciente entrevista, Cuadrado expresó su admiración por el fútbol mexicano y dejó abierta la puerta a una posible llegada al León. "Me gusta mucho el fútbol mexicano. Ha tenido bastantes colombianos, es interesante. Si el 'panita' me llama, estoy ahí a disposición para ir a correr juntos", afirmó el jugador de 36 años.

Estas declaraciones han encendido los rumores sobre su posible incorporación al equipo dirigido por Eduardo Berizzo. El técnico argentino, al ser consultado sobre el tema, señaló que, aunque actualmente el plantel está completo, no descarta movimientos en el futuro. "El futuro lo desconozco. Toda la información que me cuentan sobre posibles fichajes es solo información. Nosotros tenemos un plantel cerrado de cara a nuestro campeonato. Dentro de seis meses el fútbol es dinámico y cambiante, así que no puedo contestar una pregunta de lo que pueda pasar más adelante", comentó Berizzo.

