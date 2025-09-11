Actualizado:
Jue, 11/09/2025 - 15:35
Efraín Juárez busca un fichaje para Pumas y se fija en un ex Millonarios
La UNAM busca pelear el título del Apertura Mexicano 2025, y su entrenador echa un ojo a un futbolista colombiano.
La Liga MX mantiene abierta la ventana de fichajes para esta temporada, y los Pumas de la Universidad Nacional buscan refuerzos para el frente de ataque, todos con el aval del entrenador Efraín Juárez.
Por tal motivo, Juárez ha vuelto a mirar hacia Colombia, debido a que en 2024-II tuvo en ese país su primera experiencia como técnico en propiedad y fue dirigiendo a Atlético Nacional, con el que ganó dos títulos en menos de seis meses.
Y si bien el futbolista que tiene en la mira no se desempeña actualmente en el fútbol colombiano sí tiene un pasado reciente más que bueno en ese país, y ahora, fuera de él, sigue sobresaliendo, por lo que incluso recibió un llamado a Selección Colombia.
Chicho Arango podría jugar en Pumas
Los Pumas de la UNAM quieren fichar al delantero Cristian 'Chicho' Arango, con paso recordado por Millonarios FC, equipo del cual dio el salto al fútbol internacional en dos ocasiones. Efraín Juárez ya aprobó su contratación.
De hecho, Pumas tiene como opciones para el ataque a Chicho Arango y a Anthony Martial (francés ex Manchester United), pero la dirigencia parece decantarse por el delantero colombiano.
Eso sí, tendrán que darse prisa debido a que la ventana para inscribir nuevos jugadores está por cerrarse. Se estima que las negociaciones han avanzado y de cerrarse, en las próximas horas el Chicho viajaría a México.
La trayectoria de Cristian 'Chicho' Arango
Cristian Arango, de 30 años, ha militado -en orden- en Envigado FC, Valencia B, Millonarios, Benfica (no jugó), Aves, Tondela, Millonarios, Los Ángeles FC, Pachuca, Real Salt Lake y San José Earthquakes. En 2021 fue convocado a Selección Colombia para las Eliminatorias a Qatar 2022.
🚨No está fácil, pero Pumas negocia por Anthony Martial y Chicho Arango. Los detalles, en mi canal. ⬇️https://t.co/3bwDFqPe5s pic.twitter.com/gddGAWJFPY— César Luis Merlo (@CLMerlo) September 11, 2025
