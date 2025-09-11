Efraín Juárez busca un fichaje para Pumas y se fija en un ex Millonarios

La Liga MX mantiene abierta la ventana de fichajes para esta temporada, y los Pumas de la Universidad Nacional buscan refuerzos para el frente de ataque, todos con el aval del entrenador Efraín Juárez.

Por tal motivo, Juárez ha vuelto a mirar hacia Colombia, debido a que en 2024-II tuvo en ese país su primera experiencia como técnico en propiedad y fue dirigiendo a Atlético Nacional, con el que ganó dos títulos en menos de seis meses.

Puede leer: Oficial: primera decisión de Venezuela tras no clasificar al Mundial 2026

Y si bien el futbolista que tiene en la mira no se desempeña actualmente en el fútbol colombiano sí tiene un pasado reciente más que bueno en ese país, y ahora, fuera de él, sigue sobresaliendo, por lo que incluso recibió un llamado a Selección Colombia.

Chicho Arango podría jugar en Pumas

Los Pumas de la UNAM quieren fichar al delantero Cristian 'Chicho' Arango, con paso recordado por Millonarios FC, equipo del cual dio el salto al fútbol internacional en dos ocasiones. Efraín Juárez ya aprobó su contratación.