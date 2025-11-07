Efraín Juárez iría a Europa: sería el DT de un campeón de Champions

Efraín Juárez podría dejar de ser el director técnico de Pumas UNAM en los próximos días. El entrenador mexicano estaría en la mira del Celtic de Escocia, según informó Claro Sports MX, club que busca nuevo estratega para su banquillo de cara a la próxima temporada.

Puede leer: El '10' de lujo que podría llegar a Deportivo Cali

El Celtic, una de las instituciones más grandes del fútbol europeo, cuenta con una rica historia que incluye una Champions League, obtenida en la temporada 1966-67, y múltiples títulos de liga. El nombre de Juárez ha surgido como una opción interesante para liderar el nuevo proyecto deportivo.

Actualmente, Juárez dirige a Pumas, equipo al que llegó en 2025 tras un exitoso paso por Atlético Nacional de Colombia, donde conquistó la Liga y la Copa Betplay el año anterior.

Estadísticas de Efraín Juárez en Pumas

En el conjunto universitario, el entrenador ha dirigido 31 partidos, con un balance de nueve victorias, doce empates y once derrotas, para un rendimiento del 38,7 %.