Efraín Juárez iría a Europa: sería el DT de un campeón de Champions
Actualmente el mexicano es el entrenador de los Pumas de la Liga MX.
Efraín Juárez podría dejar de ser el director técnico de Pumas UNAM en los próximos días. El entrenador mexicano estaría en la mira del Celtic de Escocia, según informó Claro Sports MX, club que busca nuevo estratega para su banquillo de cara a la próxima temporada.
El Celtic, una de las instituciones más grandes del fútbol europeo, cuenta con una rica historia que incluye una Champions League, obtenida en la temporada 1966-67, y múltiples títulos de liga. El nombre de Juárez ha surgido como una opción interesante para liderar el nuevo proyecto deportivo.
Actualmente, Juárez dirige a Pumas, equipo al que llegó en 2025 tras un exitoso paso por Atlético Nacional de Colombia, donde conquistó la Liga y la Copa Betplay el año anterior.
Estadísticas de Efraín Juárez en Pumas
En el conjunto universitario, el entrenador ha dirigido 31 partidos, con un balance de nueve victorias, doce empates y once derrotas, para un rendimiento del 38,7 %.
Juárez jugó en Celtic y fue campeón
La relación entre Juárez y el Celtic no es nueva. El mexicano jugó allí entre 2010 y 2011, y durante su paso por el club escocés ganó una Copa de Escocia, lo que le dejó buena imagen entre los directivos.
De momento, Juárez es solo una de las opciones que el Celtic evalúa, aunque su conocimiento del entorno y su perfil joven podrían jugar a su favor en la decisión final.
En México, la continuidad de Juárez al frente de Pumas es incierta. La afición ha expresado su descontento por los resultados recientes y ha pedido su salida del banquillo.
En los próximos días se espera que se aclare el panorama del entrenador mexicano, quien podría tener la oportunidad de regresar al fútbol europeo, ahora desde la dirección técnica.
