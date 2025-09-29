Efraín Juárez saldría de Pumas y ya tendrían definido su reemplazo

La gestión de Efraín Juárez en Pumas de la Universidad Autónoma de México podría terminar de manera prematura y con malos términos. Los directivos del equipo universitario parecen haber llegado a su límite con la actitud incendiaria del entrenador que dirigió a Atlético Nacional y lo sacó campeón en dos torneos en Colombia.

Y es que, cada partido de Pumas hay un nuevo capítulo complejo en el que Efraín Juárez queda retratado por su forma de actuar frente a sus dirigidos y a los rivales. De hecho, en varias oportunidades le han mostrado la tarjeta roja, siendo uno de los entrenadores más expulsados de esta Liga MX.

Sin duda alguna, la apuesta de Efraín Juárez se veía muy atractiva con fichajes como Keylor Navas o Aaron Ramsey, dos jugadores de mucho prestigio en Europa con el Real Madrid y el Arsenal. Pero, con un equipo estelar no es suficiente. Después de la dura derrota contra América en el clásico capitalino (4-1), desde los altos cargos de Pumas estarían pensando en cesar a Juárez.

El periodista, Juan Carlos Zúñiga dio a conocer que, “el Doctor Raúl González analiza la continuidad de Efraín Juárez en Pumas. Eduardo Saracho ya tiene 2 candidatos en carpeta. Las actitudes de Efraín ya molestaron a la cúpula mayor de Pumas”.

LOS CANDIDATOS QUE SUENAN PARA DIRIGIR A PUMAS SI SALE EFRAÍN JUÁREZ

Juan Carlos Zúñiga también indicó que los números de Efraín Juárez en el club son para el olvido y que las expulsiones recurrentes son ejemplos de la necesidad de un cambio de director técnico, “hacerse expulsar, retar a la prensa, justificarse, etc. No son las actitudes que vayan de la mano de la UNAM. Para mí se acabó la historia de Efraín en Pumas”.

A lo largo de esta Liga MX. El cuerpo técnico de Efraín Juárez ha explotado partido a partido. Ya suman cuatro tarjetas rojas y cada 250 minutos lo expulsan, de acuerdo con Juan Carlos Zúñiga. Bolavip México hizo una lista de 11 entrenadores que pasaron por el rentado mexicano y podrían dirigir, dado que están libres en este momento.

Entre los nombres, aparecen tres entrenadores que estaban en el radar de Atlético Nacional. Vicente Sánchez, Juan Carlos Osorio y Pablo Guede. Sánchez y Guede parece que no llegarían al cuadro colombiano que dirigió Efraín Juárez en el segundo semestre de 2024.

En ese sentido, aparecen perfiles como Martín Demichelis, Óscar García, Gerardo Espinoza, Eduardo Fentanés, Hugo Sánchez, Gabriel Caballero y Mauro Gerk. Además de Ignacio Ambriz, pero este último llegará al Club León que cesó a Eduardo Berizzo en las últimas horas.

¿QUÉ PIENSA EDUARDO SARACHO?

Aunque la información de Juan Carlos Zúñiga indicó que el directivo Saracho ya tenía en la carpeta a dos entrenadores, estos dos nombres no fueron revelados y podrían salir de esta lista que indicó Bolavip México. Por ahora es una incertidumbre el futuro de Efraín Juárez en Pumas y también con el posible candidato que llegue a dirigir a la institución capitalina.

En los próximos días habrá que esperar qué decisión tomarán los directivos con el cargo de Efraín Juárez si lo mantienen o si lo cesan con un reemplazo definido que se daría a conocer pronto.