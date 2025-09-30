Actualizado:
Mar, 30/09/2025 - 08:54
El nuevo entrenador de León se llevó gran sorpresa con James
James y León viven un momento complicado, ahora se preparan para trabajar con un nuevo técnico.
James Rodríguez vive un momento de incertidumbre en León, debido a no muy buenos resultados Eduardo Berizzo quien era el técnico del equipo dio un paso al costado, el que asumió fue un viejo conocido, Ignacio Ambriz, quien ya dirigió su primera practica y tuvo una extensa conversación con cada uno de sus jugadores.
Uno de los que más tiempo estuvo con el entrenador fue James quien tuvo una prolongada conversación con su nuevo técnico al que dejó gratamente sorprendido.
Ambriz contento de dirigir a James
Ignacio Ambriz es un entrenador y exfutbolista mexicano, como jugador se desempeñaba en el medio campo, participó en varios clubes importantes de México como Necaxa, León, Salamanca y Atlante y también fue jugador de selección, disputando la Copa del Mundo de 1994.
Como técnico, Ambriz ha desarrollado una carrera extensa en la Liga MX, con pasos por equipos como San Luis, América, Necaxa, Santos Laguna, Toluca y León. En su primera etapa al frente de León entre 2018-2021 consiguió el título del torneo Guardianes 2020, siendo ese uno de sus mayores logros. Se le reconoce por su estilo ofensivo, su habilidad para construir equipos competitivos y su capacidad de adaptarse a diferentes contextos.
En una entrevista el nuevo entrenador de León se refirió a como han sido sus primeras horas de regreso en el equipo mexicano, con mucha ilusión y con toda la disposición por mejorar la situación también tuvo unas palabras sobre el volante 10 colombiano.
"James me ha sorprendido. No se trata de "poder" con él, para mí James primero es un ser humano al que tengo que saber llegarle en mi forma de ser." dijo el entrenador, quien también agregó la ilusión y disposición de James "fue con el que más me pude extender, él tiene ilusión y quiere ser campeón en León".
Que les espera a James y Ambriz con León
El equipo mexicano se prepara para enfrentar los últimos partidos antes de la fase final, por ahora León marcha en la posición 11 con 12 puntos y tendrá que enfrentar en la próxima fecha a un complicado Toluca en lo que será el debut del nuevo entrenador en el banquillo.
Fuente
Antena 2