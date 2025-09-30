El nuevo entrenador de León se llevó gran sorpresa con James

Ambriz contento de dirigir a James

Ignacio Ambriz es un entrenador y exfutbolista mexicano, como jugador se desempeñaba en el medio campo, participó en varios clubes importantes de México como Necaxa, León, Salamanca y Atlante y también fue jugador de selección, disputando la Copa del Mundo de 1994.

Como técnico, Ambriz ha desarrollado una carrera extensa en la Liga MX, con pasos por equipos como San Luis, América, Necaxa, Santos Laguna, Toluca y León. En su primera etapa al frente de León entre 2018-2021 consiguió el título del torneo Guardianes 2020, siendo ese uno de sus mayores logros. Se le reconoce por su estilo ofensivo, su habilidad para construir equipos competitivos y su capacidad de adaptarse a diferentes contextos.

En una entrevista el nuevo entrenador de León se refirió a como han sido sus primeras horas de regreso en el equipo mexicano, con mucha ilusión y con toda la disposición por mejorar la situación también tuvo unas palabras sobre el volante 10 colombiano.

"James me ha sorprendido. No se trata de "poder" con él, para mí James primero es un ser humano al que tengo que saber llegarle en mi forma de ser." dijo el entrenador, quien también agregó la ilusión y disposición de James "fue con el que más me pude extender, él tiene ilusión y quiere ser campeón en León".