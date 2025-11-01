Actualizado:
En Cruz Azul aplauden a Kevin Mier: "Gesto de grandeza"
Con el colombiano en cancha, la Máquina Cementera se impuso 3-0 sobre Puebla.
El portero colombiano Kevin Mier volvió a ganarse el cariño y los elogios de la afición de Cruz Azul tras su emotiva celebración en la victoria 3-0 sobre Puebla, este viernes 31 de octubre, por la penúltima jornada de la fase regular de la Liga MX.
El arquero santandereano festejó uno de los goles poniéndose un casco blanco, símbolo de los trabajadores de la Cooperativa Cruz Azul, gesto que fue ampliamente aplaudido por la hinchada.
El detalle de Mier se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los aficionados destacaron su conexión con la historia y los valores del club. En una cuenta de X dedicada al equipo, se posteó: “Mier no es solo un arquero de élite, es un jugador que llegó, se identificó y se enamoró de la institución y sus valores”.
El gesto del casco blanco, además, fue interpretado como un símbolo de respeto hacia los obreros que dieron origen a la institución, reforzando la identidad social e histórica de Cruz Azul, conocida como “la Máquina Cementera”. Para muchos hinchas, fue una muestra de que el colombiano entiende perfectamente el significado del club.
Foto de la celebración de Kevin Mier en Cruz Azul
¡GESTO DE GRANDEZA! 🧤 Mier, un Cruz Azulino de Corazón— HistoriaAzul (@Historia_Azul) November 1, 2025
Tras el gol de La Máquina, vimos a Kevin Mier celebrar de una manera muy especial: ¡homenajeando a los trabajadores de la Cooperativa Cruz Azul! 🔵
Mier no es solo un arquero de élite, es un jugador que llegó, se… pic.twitter.com/TLk3mC8uLo
El encuentro en el estadio Cuauhtémoc fue dominado por Cruz Azul, que se impuso con goles de Mateusz Bogusz, Ángel Jeremy Márquez y Omar Campos, sellando una actuación sólida en todas sus líneas. Mier, una vez más, mostró seguridad bajo los tres palos y contribuyó al nuevo arco en cero de su equipo.
Con este resultado, Cruz Azul alcanzó los 35 puntos y se mantiene como líder del campeonato mexicano, consolidándose como el principal candidato al título. El equipo dirigido por Martín Anselmi atraviesa un gran momento futbolístico y sueña con volver a levantar el trofeo de la Liga MX.
A nivel deportivo, Mier atraviesa un buen momento en su carrera. Desde su llegada al fútbol mexicano procedente de Atlético Nacional, ha tenido buenas actuaciones y ha despertado el interés de varios clubes.
El guardameta también mantiene viva la ilusión de ser convocado por la Selección Colombia al Mundial 2026, un objetivo que podría hacerse realidad si continúa con su nivel actual. En México, los aficionados de Cruz Azul ya lo consideran uno de los pilares del proyecto deportivo que busca devolver al club a la gloria.
