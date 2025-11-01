En Cruz Azul aplauden a Kevin Mier: "Gesto de grandeza"

El portero colombiano Kevin Mier volvió a ganarse el cariño y los elogios de la afición de Cruz Azul tras su emotiva celebración en la victoria 3-0 sobre Puebla, este viernes 31 de octubre, por la penúltima jornada de la fase regular de la Liga MX.

El arquero santandereano festejó uno de los goles poniéndose un casco blanco, símbolo de los trabajadores de la Cooperativa Cruz Azul, gesto que fue ampliamente aplaudido por la hinchada.

El detalle de Mier se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los aficionados destacaron su conexión con la historia y los valores del club. En una cuenta de X dedicada al equipo, se posteó: “Mier no es solo un arquero de élite, es un jugador que llegó, se identificó y se enamoró de la institución y sus valores”.

El gesto del casco blanco, además, fue interpretado como un símbolo de respeto hacia los obreros que dieron origen a la institución, reforzando la identidad social e histórica de Cruz Azul, conocida como “la Máquina Cementera”. Para muchos hinchas, fue una muestra de que el colombiano entiende perfectamente el significado del club.

Foto de la celebración de Kevin Mier en Cruz Azul